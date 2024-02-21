"Путін, розберися": у Польщі розпочали розслідування

Польському фермеру, який під час страйку вивісив радянський прапор та закликав Путіна "розібратися", закидають розпалювання ворожнечі. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Польська поліція відкрила кримінальну справу щодо фермера, який під час акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі радянський прапор та плакат із закликом до президента РФ Володимира Путіна "розібратися". Про це повідомила поліція Польщі у вівторок, 20 лютого.

"Ніхто не має права порушувати закон і розпалювати ворожнечу. Негайна реакція польської поліції на оприлюднення скандальних гасел під час протесту фермерів у Водзіславському районі. Поліція та прокуратура проводять заходи в рамках пункту першого статті 256 Кримінального кодексу", - повідомляється в акаунті пресслужби поліції в соцмережі X.

У цій статті Кримінального кодексу йдеться про публічне пропагування фашистського чи іншого тоталітарного державного устрою або розпалювання ненависті на ґрунті національних, етнічних, расових чи релігійних відмінностей. Своєю чергою міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський повідомив, що банер із закликом до Путіна було "негайно вилучено та знищено".

Читайте також: Зеленський: Ситуація на кордоні з Польщею виглядає знущанням

Дуда: Фермери мають право на протест

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда став на захист протесту польських фермерів. "Польща - демократична країна, де право на протест просто існує. І воно гарантоване Конституцією. Якщо є законний протест, цей протест просто толерантно сприймається і захищається", - сказав він в інтерв'ю "Українському радіо" . Однак, коментуючи випадки, коли польські протестувальники висипали українське зерно на дорогу, Дуда сказав: "Я шкодую, що сталися такі ситуації".

Він наголосив, що сільськогосподарські профспілки в Польщі діють незалежно від польської влади, тож вона не може втручатись у їхні рішення блокувати кордон. Дуда висловив сподівання, що причину протестів буде врегульовано шляхом переговорів - як це було під час протестів польських перевізників.

Читайте також: Українські перевізники у відповідь блокують кордон з Польщею

Нагадаємо, польські аграрії страйкують на пунктах пропуску на кордоні з Україною з 9 лютого. Зокрема, акція протесту на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" погоджена польською владою до 9 березня 2024 року. Таким чином фермери вистпують проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України та інших країн поза ЄС, які не застосовують стандарти ЄС".

20 лютого під час протесту один із фермерів вивісив на своєму тракторі прапор СРСР та плакат із написом "Путін розберися з Україною, Брюсселем та нашим урядом".