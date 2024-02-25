160 тонн кукурудзи: У Польщі знов розсипали збіжжя з України

Невідомі висипали 160 тонн української кукурудзи, яку транзитом переправляли через територію Польщі. Це вже четвертий подібний інцидент.

У Польщі невідомі розсипали сотні тонн української кукурудзи з восьми напіввагонів на станції Котомеж у ніч з 24 на 25 лютого, повідомляє "Укрзалізниця". За даними компанії, іцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, це вже четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях. Чиновник наголошує, що збіжжя прямувало через Польщу транзитом.

"Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні - ані зернові, ані кукурудза, ані рапс - не залишається там", - цитує слова Кубракова пресслужба відомства.

За даними міністерства, внаслідок дій невідомих постраждали 160 тонн кукурудзи. У польській поліції заявили, що деталі та обставини інциденту з'ясовуються, пише Reuters.

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Польські фермери й досі перекривають рух на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною та не пускають вантажі, протестуючи проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України, яка не застосовує стандарти ЄС". Вже кілька разів вони висипали українську агропродукцію з вантажівок і залізничних вагонів.

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