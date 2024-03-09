Туск пообіцяв скоротити надлишок зерна на польському ринку

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на зустрічі з фермерами пообіцяв скоротити надлишок зерна на внутрішньому ринку. Втім аграрії заявили, що акції протесту триватимуть і надалі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв скоротити надлишок зерна на внутрішньому ринку. Як передає Reuters, про це він заявив на переговорах з польськими фермерами в суботу, 9 березня.

"Прем'єр-міністр сказав фермерам, що будуть гроші, доступні для того, аби забрати з ринку кілька мільйонів тонн зерна", - повідомив журналістам заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак. Він припустив, що фермерам було запропоновано скорочення на чотири-п'ять мільйонів тонн.

Протести фермерів триватимуть

Однак, як заявив після зустрічі з прем'єром лідер профспілки "Солідарність" Томаш Обшанськи, протести польських аграріїв триватимуть і посилюватимуться. "Насправді ми пішли із зустрічі ні з чим", - заявив він журналістам.

Нагадаємо, що 6 березня, за тиждень після масштабного мітингу, десятки тисяч фермерів знову паралізували столицю Польщі Варшаву на кілька годин своїм страйком. Цього разу до протесту вперше приєдналася профспілка "Солідарність", яка тісно пов'язана з націонал-консервативною партією "Право і справедливість" (ПіС), що втратила владу після парламентських виборів у жовтні 2023 року.

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У страйку біля будівлі польського уряду у Варшаві взяли участь фермери і власники хутряних ферм, мисливці, працівники лісового господарства та пасічники, а також працівники транспортних компаній-перевізників і шахтарі. Головні вимоги страйкарів - закриття кордону з Україною та скасування так званої "Зеленої угоди" - пакета реформ, мета якого полягає у том, щоб зробити ЄС кліматично нейтральним до 2050 року.

Також днями Сейм Польщі закликав Європейський Союз заборонити імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції.