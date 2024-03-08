У Польщі закликали ЄС до санкцій щодо продукції з РФ і РБ

У резолюції Сейм Польщі наголосив, що імпорт продовольства і сільськогосподарської продукції з Росії і Білорусі і далі приносить величезні доходи росіянам і білорусам, а також бюджетам цих країн.

Сейм Республіки Польща закликав Європейську Комісію внести пропозицію про запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, передомляється на сайті Сейму.

У резолюції, ухваленій у четвер, 7 березня, Сейм наголосив, що імпорт продовольства і сільськогосподарської продукції з Росії і Білорусі і далі приносить величезні доходи росіянам і білорусам, а також бюджетам цих країн.

"Нашим моральним обов’язком є ​​зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати війну з Україною, особливо тому, що російський імпорт може включати зерно, вкрадене з окупованих територій України", - заявили в Сеймі.

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Негативний вплив на єдиний ринок

Також в резолюції зазначається, що торгівля з Росією і Білоруссю негативно впливає на єдиний ринок Євросоюзу, а "головним пріоритетом ЄС має бути продовження підтримки України у відновленні експорту її товарів до країн, які цього найбільше потребують". "Торгівля продовольством і сільськогосподарською продукцією не може і далі підтримувати жорстокий російський режим і його захисників у Мінську", - зазначається в документі.

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Водночас Сейм закликав Раду ЄС і Європейський парламент вжити заходів, аби захистити чутливі сектори сільськогосподарського ринку ЄС від надмірного імпорту з України. Також в резолюції йдеться про те, що ситуація в європейському сільському господарстві вимагає перевірки положень "Зеленої угоди" з боку інституцій ЄС, а її "надмірні, нерозумні та дорогі" вимоги до сільського господарства мають бути "призупинені та виправлені".

Єврокомісія обіцяє конкретні кроки

Європейська комісія має намір вжити конкретних заходів щодо імпорту російської та білоруської агропродукції, про які незабаром повідомить. Про це у п'ятницю, 8 березня, заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Києві, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, коливання, які зараз відбуваються на ринку Євросоюзу, і занепокоєння, що виникають, "дійсно певною мірою спричинені тим, що надходять сільськогосподарські потоки з РФ та Білорусі".

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"Ми в Єврокомісії обговорюємо це питання і будемо вживати специфічних конкретних кроків. Через певний час, дуже скоро, ми про це повідомимо", - сказав Домбровскіс у відповідь на запитання, чи бачить Єврокомісія якесь комплексне рішення щодо заборони російської та білоруської агропродукції.

Також він нагадав, що раніше за заборону імпорту агропродукції з РФ та Білорусі виступила Латвія. "Латвія була першою, а зараз до неї долучилася Польща. Отже, ми спостерігаємо за цим процесом і будемо вирішувати", - сказав Домбровскіс.