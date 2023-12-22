Боротьба за ЗМІ у Польщі: опозиція заявляє про "путч"

За вісім років Ярослав Качинський перетворив державні ЗМІ у Польщі на рупор своєї партії "Право і справедливість". Уряд Дональда Туска прагне відновити контроль, але наражається на спротив. Хто візьме гору?

Протягом восьми років інформаційний канал TVP-Info був головною зброєю в інформаційній війні, яку вела донедавна владна націонал-консервативна партія Ярослава Качинського "Право і справедливість" (ПіС) проти демократичної опозиції та всіх інакомислячих у Польщі. Головним завданням каналу було очорнити колишнього лідера опозиції Дональда Туска, представляючи його часом як німецького, а іноді й як російського агента, щоб мінімізувати його шанси на успіх на парламентських виборах. Приведення тиждень тому до присяги лівоцентристського уряду, який очолив Туск, нічого не змінило - наклепницька кампанія проти нового прем'єра та його коаліції лише посилилася.

На вірних ПіС глядачів, для яких TVP-Info часто є єдиним джерелом інформації, 20 грудня чекала неприємна несподіванка. Після 11 години ранку, посеред програми, в якій йшлося про нібито підкилимні махінації нового уряду, її трансляцію раптом вимкнули. Натомість в ефірі з'явився історичний телесеріал "Корона королів", який взяли з першого каналу. Сайт TVP-Info також раптово зник.

Незадовго до цього міністр культури Бартломей Сенкевич оголосив, що напередодні звільнив генеральних директорів і наглядові ради Польського телебачення TVP, Польського радіо та інформаційної агенції Polska Agencja Prasowa (PAP) і призначив їм нових менеджерів. Усі три засоби масової інформації є акціонерними товариствами зі 100-відсотковою державною власністю. Таким чином, міністр культури виступав як виконавчий орган власника. Новим генеральним директором TVP став Томаш Сигут, досвідчений журналіст, який працював на мовнику до 2015 року.

Парламент закликає до реформування ЗМІ

19 грудня лівоцентристська коаліція у парламенті ухвалила резолюцію, в якій закликала уряд відновити "правовий порядок, об'єктивність і чесність" у державних ЗМІ. Обґрунтували цей крок тим, що ці ЗМІ протягом останніх восьми років виконували пропагандистські завдання влади і давали суспільству "абсолютно неправдиву картину дійсності" навіть після її зміни.

Однак соратники Качинського вирішили не здаватися і "свої" ЗМІ без бою не віддають. Вони оголосили рішення міністра культури незаконним і заявили про "путч" та "замах на массмедіа". І словами вони не обмежилися.

Політики ПіС зайняли штабквартиру TVP

Депутати ПіС, включаючи лідера партії Качинського і колишнього главу уряду Матеуша Моравецького, ввечері 19 грудня з'явилися в штабквартирі телеканалу TVP у Варшаві й відмовилися її полишати. Спочатку вони заявляли, що "зайняли" будівлю, пізніше - що встановили "парламентський контроль". "Ми протестуємо задля захисту демократії, адже немає демократії без плюралізму в засобах масової інформації і без сильних ЗМІ, які критикують уряд", - сказав Качинський, пояснюючи свої мотиви.

Політики ПіС зайняли будівлю TVP 20 грудня 2023 року у Варшаві Фото: Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images

Протест тривав й у ніч проти 21 грудня. До будівлі кілька разів викликали поліцію. Деякі портали повідомили, що під час перевірки посвідчень особи сталася бійка. А ПіС тим часом також дістала підтримку від президента Анджея Дуди. В інтерв'ю Radio Zet Дуда назвав рішення міністра культури "грубим порушенням Конституції". Це "незаконна поведінка, це анархія", заявив він 21 грудня.

Віктор Орбан як приклад для наслідування

Після успіху на президентських і парламентських виборах 2015 року правий популістський табір навколо Качинського оголосив контроль над ЗМІ та судовою системою головною метою своєї політики. Зразком для наслідування послужила

медіаполітика Віктора Орбана в Угорщині. У Польщі створення у 2016 році нового органу - Національної ради з питань ЗМІ (RMN) - дозволило ПіС провести кадрові чистки в державних ЗМІ та привести їх у відповідність до партійної лінії. Понад 200 журналістів були звільнені або звільнилися самі.

Дітище кампанії проти Дональда Туска - TVP - у 2005 році очолив Яцек Курський. І тоді виборчий штаб ПіС запустив у ЗМІ чутки про те, що дідусь Туска колись був добровольцем німецького Вермахту. Редакційна політика головної інформаційної програми Wiadomosci під керівництвом Курського була напрочуд проста: засуджувати опозицію, хвалити уряд і замовчувати скандали.

"Ми вели пропаганду на рівні, гіршому, ніж у 1970-х роках. Цей народ був принижений", - самокритично заявив нещодавно Марцін Вольський, співробітник TVP-Info.

ПіС: "Реполонізація" ЗМІ

Винагородою для Курського стало відрядження його минулого року до Вашингтона як представника Польщі у Світовому банку з річною зарплатою в один мільйон злотих, що еквівалентно приблизно 230 000 євро - без податків. 19 грудня його відкликав новий міністр фінансів Польщі.

У рамках "реполонізації" ЗМІ, яку ПіС проводила три роки тому, державна нафтова компанія Orlen викупила понад 100 регіональних газет та інтернет-порталів у видавничої групи Passau і перетворила їх на інструмент пропаганди. Проти незалежних редакцій були порушені кримінальні справи, і вони більше не отримували рекламних контрактів. У рейтингу свободи преси "Репортерів без кордонів" Польща опустилася з 18-го місця у 2015 році на 57-ме цьогоріч.

Лідер ПіС Ярослав Качинський (ц) з соратниками під час зайняття будівлі TVP 20 грудня 2023 року Фото: Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images

Приватні ЗМІ, особливо телеканал TVN, залишалися скалкою в оці націонал-консерваторів. Однак спроба витіснити його американського власника провалилася через президента Анджея Дуду. Побоюючись погіршення відносин з головним союзником Польщі - США, глава держави наклав вето на цей крок.

Більше жодної пропаганди

"ПіС знає, що не має шансів зберегти свій вплив на TVP. Це лише питання часу, коли їй доведеться визнати поразку. Метою цього політичного театру є мобілізація основного електорату", - пише Міхал Шульджинський у помірковано-консервативній газеті Rzeczpospolita.

У ніч на 22 грудня депутати ПіС продовжували залишатися у будівлі каналу. Незважаючи на це, у штабквартирі TVP нова редакція Wiadomosci готується до свого першого виходу в ефір. "Ми не будемо транслювати пропаганду, а пропонуватимемо чесну, професійну і правдиву інформацію, - сказав Марек Чиж, який пішов з TVP-Info у 2016 році, але тепер має представити нові Wiadomosci. - Замість пропагандистського супу ми подаватимемо чисту воду".