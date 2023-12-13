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ПолітикаПольща

У Польщі почав роботу новий уряд Дональда Туска

Анастасія Шепелева
13 грудня 2023 р.

Уряд Дональда Туска склав присягу у президентському палаці у Варшаві та офіційно розпочав роботу. Німецька економіка очікує від нового уряду поштовху для бізнесу.

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Глава уряду Польщі Дональд Туск
Глава уряду Польщі Дональд ТускФото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS

У середу, 13 грудня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та міністри від коаліційних партій склали присягу у президентському палаці у Варшаві. Президент Анджей Дуда офіційно призначив польсьского прем'єра та усіх міністрів.

Німецька економіка очікує, що зміна влади в Польщі дасть новий поштовх для бізнесу з сусідньою країною. "З інавгурацією нового уряду Туска ми сподіваємося на новий підйом у двосторонніх економічних відносинах", - зазначила голова Комітету з питань східноєвропейських економічних відносин Катріна Клаас-Мюльгойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser). "Німецько-польський економічний двигун може знову стати кардіостимулятором для Європи. (...) Ми вже помічаємо, що німецькі компанії виявляють підвищений інтерес до Польщі", - наголосила вона.

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Польща є найважливішим економічним партнером Німеччини у Східній Європі та п'ятим найважливішим торговельним партнером у світі. За даними комітету, німецькі компанії інвестували в Польщу понад 37 мільярдів євро та створили близько 450 тисяч робочих місць.

Як зазначають оглядачі, з новим урядом у Варшаві можуть владнатися давні суперечки ЄС та Польщею, як-от щодо суперечливої судової реформи і виділення мільярдів заморожених фондів ЄС. 

Нагадаємо, напередодні, під час представлення свого кабінету парламенту Туск наголосив, що планує переконати Захід надати більше підтримки Україні, щоб допомогти їй протистояти вторгненню Росії. 

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