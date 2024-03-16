Туск - Джонсону про Україну: Скільки ще аргументів потрібно?

Польський прем'єр Дональд Туск порадив спікеру Палати представників США Майку Джонсону подивитися на наслідки ракетного удару РФ по Одесі і розблокувати схвалення допомоги Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав спікера Палати представників Конгресу США республіканця Майка Джонсона нарешті розблокувати схвалення допомоги Україні, порадивши подивитися на наслідки ракетного удару РФ по Одесі. Відповідну заяву він зробив у соцмережі Х у суботу, 16 березня.

"Подивіться на Одесу, Джонсоне! Скільки ще аргументів потрібно для ухвалення рішення?", - написав він.

Удару по Одесі війська РФ завдали 15 березня. За даними командування Сил оборони Півдня, росіяни запустили балістичні ракети "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок цього загинула 21 людина, понад 70 - зазнали поранень. У медзакладах перебувають 38 людей, з яких 11 - у важкому стані.

Серед загиблих та постраждалих є медичні працівники, а також рятувальники - вони прибули на місце першого удару надавати допомогу, коли відбувся повторний удар. Зокрема, загинули ексзаступник мера Одеси Сергій Тетюхін та командир батальйону "Цунамі" Національної поліції України Олександр Гостіщев.

Законопроєкт про допомогу Україні "застряг" у Палаті представників

Конгрес США не може погодити нову військову допомогу Україні з осені 2023 року. 13 лютого, після довгих перемовин, Сенат (верхня палата Конгресу США) схвалив законопроєкт, який передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

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Тепер цей документ має схвалити Палата представників (нижня палата Конгресу США), де, на відміну від Сенату, більшість складають республіканці. Спікер Палати представників Майк Джонсон уже назвав законопроєкт "свідомо непрохідним". Причина нібито в тому, що в актуальній редакції документа не прописано витрат на посилення контролю на південному кордоні США, на чому наполягає Республіканська партія.