Арешт політиків ПіС: Дуда зробив крок до деескалації

Після тривалого загострення політичного протистояння у Польщі президент країни Анджей Дуда зробив крок до деескалації. Він ініціював процедуру помилування колишнього міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його ексзаступника Мацея Вонсика, яких заарештували в його резиденції увечері 10 січня і відправили до в'язниці.

Камінського та Вонсика, обраних на останніх парламентських виборах депутатами Сейму від консервативної партії "Право і справедливість" (ПіС), 20 грудня засудили до двох років ув'язнення окружним судом у Варшаві.

Цей гучний судовий процес тягнеться вже багато років: у 2015 році політиків засудили за зловживання владою у 2007 році, коли вони очолювали Центральне антикорупційне бюро (CBA). Того ж 2015 року Дуда їх помилував. При цьому більшість юристів і Верховний суд ставили під сумнів це помилування, оскільки воно було здійснене ще до завершення судового процесу. Сам Дуда завжди наполягав на його правомірності.

Дуда про арештованих: "Політичні в'язні"

Після зустрічі з дружинами двох ув'язнених політиків 11 січня Дуда звернувся до генерального прокурора Адама Боднара, який також обіймає посаду міністра юстиції, з проханням призупинити їхнє ув'язнення до завершення процедури помилування.

Президент Анджей Дуда та дружини двох ув'язнених експолітиків Маріуша Камінського та Мацея Вонсика Фото: Marek Borawski/KPRP

"Маріуш Камінський - мій друг, я знаю його, це кришталево чиста і щира людина", - запевнив глава держави. За його словами, обидва політики були засуджені за те, що служили державі і боролися з корупцією - "також у владній еліті". "Вони є першими політичними в'язнями з 1989 року", - підкреслив Дуда, додавши, що кожен додатковий день у в'язниці становить ризик для їхнього здоров'я. Дружини політиків при цьому висловили сподівання, що їх невдовзі відпустять додому. Перед цим, 10 січня, Камінський і Вонсик оголосили голодування на знак протесту проти їхнього ув'язнення.

Протести прихильників ПіС

"Я радий, що президент став на шлях деескалації, - заявив голова парламенту Шимон Головня в інтерв'ю приватному телеканалу TVN 12 січня. "Це хороший вихід з цієї правової та політичної кризи", - підтвердив колишній президент Александер Кваснєвський. "Дуда зберіг обличчя і водночас допоміг вирішити проблему, яка могла стати іскрою в суперечці, здатній підірвати всю польську політику", - написав, своєю чергою, Богуслав Хработа, головний редактор щоденної газети Rzeczpospolita.

Однак обраний Дудою шлях помилування, який передбачає залучення генерального прокурора, означає, що процедура може затягнутися на кілька місяців. Як повідомило інтернет-видання Onet з посиланням на джерело в міністерстві юстиції, влада не хоче діяти у цьому питанні "поспіхом".

Тим часом у Варшаві ввечері, 11 січня, відбувся марш протесту, учасники якого теж вимагали звільнення затриманих. Демонстрація під гаслом "Марш вільних поляків" спочатку була задумана як протест проти реорганізації державних ЗМІ, які раніше контролювалися ПіС і після зміни влади в країні підлягають реорганізації за рішенням уряду Дональда Туска. Кілька десятків тисяч прихильників ПіС зібралися перед будівлею парламенту в центрі міста. Варшавська влада повідомила про 35 тисяч учасників, політики ПіС - про 300 тисяч.

Нападки Качинського на Туска і Німеччину

Голова ПіС Ярослав Качинський під час акції дав зрозуміти, що обирає курс на тотальну конфронтацію з новим урядом. "Ця державна влада не є польською. Ми повинні її замінити", - сказав Качинський і закликав до "великої битви за суверенну Польщу". Однак він підкреслив, що ця боротьба повинна вестися "за допомогою виборчого бюлетеня".

Лідер ПіС продовжив свою жорстку антинімецьку риторику, яка була одним з центральних пунктів передвиборчої боротьби ПіС. Так, він попередив про буцімто "німецький, а до певної міри і французький план", метою якого є "ліквідація нашої вітчизни". "Німецький імперіалізм повертається", - оголосив він. Качинський також поставив під сумнів перебіг останніх парламентських виборів. "Ніхто не знає, що сталося на цих виборах і референдумі", - сказав він.

Лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський виступає перед своїми прихильниками на демонстрації проти уряду Туска 11 січня у Варшаві Фото: Czarek Sokolowski/AP Photo/picture alliance

Учасники "Маршу вільних поляків" пройшли до будівлі уряду. Вони скандували гасла, у яких порівнювали лівоцентристський уряд Дональда Туска з комуністичним військовим режимом генерала Войцеха Ярузельського на початку 1980-х років.

Бюджетний процес під загрозою

"Качинський радикалізує свою партію, щоб мобілізувати її особливо жорстке ядро перед майбутніми місцевими та європейськими виборами", - пояснює політологиня Барбара Бродзінська-Міровська. "Вірні прихильники ПіС вважають Дональда Туска поганим персонажем. Але це є дрібницею порівняно з почуттями, які має до нього Ярослав Качинський. Тут можна говорити про ненависть", - коментує журналістка Rzeczpospolita Зузанна Дабровська.

Члени та прихильники ПіС, на демонстрації 11 січня Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS

Помилування Камінського і Вонсика може розрядити конфлікт, але не завершити його. Адже засудження позбавляє двох політиків права бути обраними, а тому автоматично означатиме втрату ними парламентських мандатів. Однак ані вони, ані їхня партія "Право і справедливість", ані президент Дуда не готові з цим змиритися.

Ще до свого арешту Камінський попереджав, що перешкодити йому бути присутнім на засіданнях Сейму зможуть лише силою. Ця суперечка в парламенті може перешкодити й роботі над законом про бюджет на 2024 рік. Проєкт має бути поданий на підпис президенту не пізніше 29 січня. Якщо цього не відбудеться, Дуда може розпустити парламент і призначити нові вибори.