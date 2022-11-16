Падіння ракети у Польщі: реакція Заходу і можливі наслідки

Проте попри те що офіційне розслідування обставин інциденту з падінням ракети на сході Польщі ще триває, світові лідери вже заявили про те, що найімовірніше ракету запустила українська система ППО. Першим про це після консультації з країнами-членами НАТО та G7 заявив президент США Джо Байден, зауваживши, що траєкторія ракети робить "малоймовірним те, що вона була випущена з Росії".

Згодом це припущення підтвердив президент Польщі Анджей Дуда, який відзначив, немає "жодних доказів того, що це була ракета, запущена російською стороною". "Є багато ознак того, що це була ракета протиповітряної оборони, яка, на жаль, впала на польську територію", - написав Дуда у Twitter. Міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер також заявила, що найімовірніше, вибух у Польщі спричинила робота української ППО. "За наявною попередньою інформацією, удари, швидше за все, є результатом роботи українських протиповітряних систем, які було задіяно для того, щоб збити російські ракети", - цитує її AFP.

"Цього не сталося б, аби не агресивна війна Росії"

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав не робити передчасні висновки і ретельно розслідувати усі обставини ракетного удару по польській території. "Зрозуміло одне: нічого цього не сталося б без агресивної війни Росії проти України", - написав він у Twitter. Такої ж думки дотримується і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка вважає, що відповідальність за цей інцидент лежить на Москві, яка наносить ракетні удари по Україні. "Гіпотеза про те, що українська зенітна ракета впала на Польщу, мало що змінює. Відповідальність за те, що сталося, несуть росіяни. Ми із союзниками засудили ракетні удари Москви", - заявила Мелоні, повідомляє агентство Ansa.

Виступ генсека НАТО Єнса Столтенберга 16 листопада Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Усі ці заяви підсумував виступ перед журналістами генсека НАТО Єнса Столтенберг, який відзначив, що "спокій та відповідальність", а також скоординовані дії дали змогу союзникам встановити більш-менш чітко картину інциденту з падінням ракети у Польщі. За його словами, союзники не побачили доказів того, що це "був результат навмисного нападу" Росії на Альянс. Він також озвучив попередні висновки розслідування, згідно з якими інцидент у Польщі, "ймовірно, був спричинений ракетою української ППО, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

"Війна щомиті може поширитися на територію Європи"

Напружена ситуація, яка виникла одразу після появи повідомлень про падіння ракети в Польщі, нагадала про присутність фактору війни в Україні в європейській і глобальній безпеці. "Ракета українського ППО влучила в польську територію, коли Україна намагалася перехопити російську ракету, і це показує, наскільки близькою є небезпека того, що війна може будь-якої миті розростися у більш широкий контекст", - сказав у коментарі DWс тарший науковий співробітник Центру європейських досліджень імені Вільфріда Мартенса Ніклас Новакі.

Артилерійські установки HIMARS - важлива частина західної підтримки України зброєю Фото: Roman Koksarov/AP/picture alliance

Цей інцидент ще більше загострив і без того напружену ситуацію в Україні, проте навряд чи він підштовхне НАТО до більш рішучих дій. Такої думки дотримується науковий співробітник словацького аналітичного центру GLOBSEC Роджер Гілтон. "Протягом усього цього конфлікту адміністрація Байдена зосереджувалася на тому, щоб у відносинах з Росією балансувати на туго натягнутому канаті, зокрема, надаючи Україні лише системи HIMARS, а не ATACMS, тому було б доволі дивним, якби зараз цей курс змінився", - вважає Гілтон.

НАТО удосконалить власну ППО

Експерт очікує, що після консультацій між союзниками країни-члени НАТО переглянуть стан власних систем протиповітряної оборони та "обговорять можливості надання Україні додаткового військового устаткування, щоб допомогти їй захищатися та йти в наступ". "Такий варіант створить певний буфер для союзників по НАТО і дозволить Україні продовжувати наносити удари Росії і водночас мінімізувати наслідки нових атак", - прогнозує аналітик.

Україна запустила свою ракету, що помилково впала у Польщі і спричинила людські жертви, бо захищалася від російських ракет, котрі її атакували. Тому очевидним висновком з цієї ситуації має стати підсилення спроможностей систем протиповітряної оборони України, каже Ніклас Новакі. "Щоб уникнути у майбутньому подібних ситуацій Захід повинен зробити дві речі. По-перше, надати Україні додаткові засоби ППО, і по-друге, для НАТО критично важливим є перегляд роботи систем протиповітряної оборони країн-членів, які межують з Україною, щоб унеможливити інциденти, коли ракети випадково потрапляють з української території на територію Альянсу", - вважає експерт.