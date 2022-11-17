Байден про заяву Зеленського щодо ракети в Польщі: Не доказ

"Це не є доказом", - сказав Джо Байден, коментуючи заяву Володимира Зеленського про те, що Україна не має відношення до падіння ракети у Польщі.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заперечив коментар президента України Володимира Зеленського про те, що ракета, яка впала в Польщі під час чергового масованого ракетного обстрілу Росією території України 15 листопада, не мала українського походження.

"Це не є доказом", - сказав Байден журналістам у Білому домі в ніч на четвер, 17 листопада, коментуючи відповідну заяву Зеленського, повідомляє агентство Reuters.

Зеленський просить навести факти

Напередодні, 16 листопада, Володимир Зеленський заявив, що Україна точно не спрямовувала ракети на територію Польщі. Він також заявив про необхідність обмінятися інформацією з партнерами щодо падіння ракети у Польщі, отримати факти, докази та провести розслідування, після чого, за його словами, можна було би робити висновки.

"Ми - справедлива держава. І якщо це було використання нашої протиповітряної оборони (ППО), і якісь уламки знайшли на території Польщі, я хочу цих доказів. Якщо якийсь уламок убив цих людей, то нам потрібно просити вибачення. Ми ж чесні люди. Але тільки спочатку - слідство, доступ, дані, які у вас є", - наголосив Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ.

Він також зауважив, що довіряє доповіді українських військових, згідно з якою це була російська ракета. "Так, ми не можемо виключати, що на швидкості якийсь уламок полетів. Та для цього є слідство. Але головне: діаметр - 20 метрів, глибина - 5 метрів. Може бути уламок чи ні? У мене є своя думка. Я вважаю, що це російська ракета, довіряючи доповіді військових", - сказав президент.

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Дуда і Столтенберг кажуть, що, ймовірно, це була ракета ППО України

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив про відсутність будь-яких ознак того, що падіння ракети на польській території 15 листопада було навмисним нападом на його країну. "Найімовірніше, це була ракета російського виробництва типу С-300. Наразі ми не маємо жодних доказів того, що це була ракета, запущена російською стороною. Є багато ознак того, що це була ракета протиповітряної оборони, яка, на жаль, впала на польську територію", - написав Дуда в Twitter.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг після екстреного засідання послів НАТО у Брюсселі заявив, що наразі немає ознак того, що це був результат навмисного нападу. "Наш попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою ППО, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет", - зауважив він.

У результаті вибуху на території Люблінського воєводства на сході Польщі 15 листопада загинули двоє осіб. У цей день РФ завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України, випустивши понад 90 крилатих ракет.

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