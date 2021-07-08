Європарламент розкритикував новий закон Угорщини щодо ЛГБТК

Європарламент розкритикував новий закон Угорщини, що обмежує доступ до інформації про гомосексуальність та трансгендерність. У четвер, 8 липня, відповідну резолюцію підтримали 469 членів Європарламенту, проти висловилися 147, а утримались 58 європарламентарів. Цей нормативний акт підриває демократію в Угорщині, йдеться в резолюції.

Тим часом Європейська Комісія (ЄС) закликає до негайних правових заходів проти Угорщини.

Орбан не збирається йти на компроміси

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у Будапешті, що спроби ЄС перешкодити цьому закону ні до чого не приведуть. Тільки сама Угорщина може вирішувати, як виховувати та навчати дітей в країні, сказав керівник угорського уряду.

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Нагадаємо, суперечливий закон, що обмежує доступ молоді до інформації про гомосексуальність та трансгендерних людей, набув чинності 8 липня. Закон накладає заборону на доступні для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, що зображає інші, ніж гетеросексуальність, види сексуальності. Також заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди. Ці норми є частиною пакета законів, що також включає норми про жорсткіше покарання за сексуальне насильство проти дітей та молоді, а також створення "реєстру педофілів".

Уряд Орбана аргументує ухвалення таких законів прагненням захисти право дітей на їхню отриману при народженні гендерну ідентичність. Натомість асоціації ЛГБТК-спільноти та правозахисні організації засудили закон як дискримінаційний та такий, що заохочує цензуру.