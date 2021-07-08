 Європарламент розкритикував новий закон Угорщини щодо ЛГБТК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2021

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Новини

Європарламент розкритикував новий закон Угорщини щодо ЛГБТК

Закон про обмеження доступу до інформації про гомосексуальність підриває демократію в Угорщині, наголошується в ухваленій резолюції Європарламенту. Єврокомісія закликає до правових заходів проти Будапешта.

Акція протесту проти закону про обмеження інформації про гомосексуальність

Акція протесту проти закону про обмеження інформації про гомосексуальність під угорським парламентом, 15 червня

Європарламент розкритикував новий закон Угорщини, що обмежує доступ до інформації про гомосексуальність та трансгендерність. У четвер, 8 липня, відповідну резолюцію підтримали 469 членів Європарламенту, проти висловилися 147, а утримались 58 європарламентарів. Цей нормативний акт підриває демократію в Угорщині, йдеться в резолюції.

Тим часом Європейська Комісія (ЄС) закликає до негайних правових заходів проти Угорщини.

Орбан не збирається йти на компроміси

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у Будапешті, що спроби ЄС перешкодити цьому закону ні до чого не приведуть. Тільки сама Угорщина може вирішувати, як виховувати та навчати дітей в країні, сказав керівник угорського уряду.

Читайте також: Угорщина: новий ворог Орбана - геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери

Нагадаємо, суперечливий закон, що обмежує доступ молоді до інформації про гомосексуальність та трансгендерних людей, набув чинності 8 липня. Закон накладає заборону на доступні для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, що зображає інші, ніж гетеросексуальність, види сексуальності. Також заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди. Ці норми є частиною пакета законів, що також включає норми про жорсткіше покарання за сексуальне насильство проти дітей та молоді, а також створення "реєстру педофілів".

Уряд Орбана аргументує ухвалення таких законів прагненням захисти право дітей на їхню отриману при народженні гендерну ідентичність. Натомість асоціації ЛГБТК-спільноти та правозахисні організації засудили закон як дискримінаційний та такий, що заохочує цензуру.

  • Крістофер-стріт, Нью-Йорк

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Тиха революція

    Критично подивитися на власну ідентичність стає легше тоді, коли за тебе це вже зробили інші. Завдяки рухам за права ЛГБТІ+ та жінок на критику наразилися ще донедавна повсюдні у світі патріархат і мачизм. Фотограф Суніл Гупта присвятив серію робіт геям із Крістофер-стріт у Нью-Йорку - місця, де у 1969 році зародився рух за права ЛГБТІ+.

  • Актори в нацистській уніформі

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Чоловіки в уніформі

    Войовничі чоловіки завжди були уособленням маскулінності. Цей фотоколаж Трістана Ф'юінгса демонструє, наскільки страшними і владними вони можуть здаватися. Кольорові зображення акторів, які грали нацистів, вражають глядача. Але водночас вони схожі на картковий будинок, який будь-якої миті може розвалитися.

  • Братська любов

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Братська любов

    Ця фотографія зображає самоідентичність бійців афганського руху "Талібан". Фотограф Томас Двожак знайшов десятки таких фотографій у Кандагарі 2001 року, коли розпочався наступ коаліції під приводом США на Афганістан. Він об'єднав їх у серію. Важко уявити собі більший контраст між образом бойовиків, що його змальовують ЗМІ, та їхнім власним баченням себе, як на таких фото.

  • Солдати серед своїх

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Солдати серед своїх

    Аді Нес тривалий час документує перебіг нескінченного конфлікту в Ізраїлі. Створюючи портрети солдатів в інтимних та безтурботних ситуаціях, він демонструє, зокрема, і м'якшу сторону ізраїльських збройних сил. Багато його робіт називають гомоеротичними, вони мають культовий статус у гей-спільнотах по всьому світу. Сам Нес каже, що його роботи відбивають його досвід служби в армії Ізраїлю.

  • Травесті-діва

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Водостійка туш для вій

    "Справжній" чоловік може розмазати помаду на губах жінки під час пристрасного поцілунку, але ж не фарбувати собі при цьому тушшю вії. Чи все ж чоловіку можна робити і те, і те? Пітер Худжар присвятив свої фотографії чоловічим ідентичностям, які не пасують до загальних норм. Чи заслуговує травесті-діва на звання чоловіка менше, ніж солдат, який розмальовує обличчя для камуфляжу?

  • Портрет з сережками й вусами

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Один лише зовнішній вигляд

    Що робить чоловіка чоловіком? Це питання стоїть у центрі робіт фотографині Кетрін Оупі. Вона залюбки надягає своєму синові спідницю з тюлі чи пропонує друзям причепити собі накладні вуса. Її мета - дослідити відмінності в поведінці та сприйнятті тієї чи іншої людини, які викликають навіть такі незначні зовнішні зміни.

  • Чорні чоловіки в США

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Маргіналізовані чоловіки

    На самосприйняття чорних чоловіків, передусім у США, багато в чому вплинули історичні події - вони довгий час були й часто досі залишаються жертвами расистських упереджень. Але в якийсь момент у них з'явилися взірці на кшталт О. Джея Сімпсона та Білла Косбі, за злетами й падіннями яких вони могли спостерігати. Потім одним із таких взірців став перший чорний президент США Барак Обама.

  • Бодіпозитив

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Бодіпозитив

    Чоловіки лише останніми роками стають об'єктами у ЗМІ, як це вже давно відбувається з жінками. Повсюдна гонитва за ідеалом краси стала викликом і для чоловіків, зі всіма можливими наслідками - від розладів сприйняття власного тіла до самогубств. Виставка "Маскулінність: звільнення через фотографію" торкається й цієї теми.

  • Кадик чоловіка

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Гниле "адамове яблуко"?

    На цьому фото Сем Контіс зображений кадик або ж "адамове яблуко", а отже - Y-хромосома, якою чоловіки відрізняються від жінок на генетичному рівні. Чи в цьому ховається щось більше? Який (власний) образ мають чоловіки у часи дебатів під хештегом #MeToo? Наскільки сильним є досі вплив патріархату? Виставку в музеї Мартін-Ґропіус-Бау в Берліні можна побачити до 10 січня 2021 року.

    Автор: Сертан Сандерсон


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Меркель: В ЄС існує "серйозна проблема" з Угорщиною

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