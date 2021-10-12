ЄС загрожує розпад через ситуацію у Польщі - єврокомісарка

Європейський Союз "почне розвалюватися", якщо не оскаржить рішення Конституційного трибуналу Польщі про верховенство національного законодавства над європейським. Про це у понеділок, 11 жовтня, заявила єврокомісарка з питань юстиції - віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова.

"Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, відповідно до якого рівні правила дотримуються однаково всюди в Європі, вся Європа почне розвалюватися", - цитує єврокомісарку агенція Reuters.

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Євросоюзу доведеться відреагувати на рішення органу конституційної юрисдикції в Польщі, додала Юрова. За даними агенції, Єврокомісія відмовляє у схваленні плану відновлення Польщі, необхідного для використання Варшавою мільярдів євро, які сприяли б відновленню економічного зростання після пандемії COVID-19.

Окрім того Брюссель також може розпочати cудовий процес проти Варшави за порушення законодавства ЄС, що загрожує польському уряду санкціями, пише Reuters.

Конституційний трибунал і суперечка через судову реформу

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі постановив, що національне законодавство має більшу вагу, ніж законодавство ЄС. У суді зазначили, що окремі положення договорів Євросоюзу суперечать Конституції Польщі. Це конституційне провадження було відкрито у липні 2021 року за зверненням польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Воно стосувалося процедури призначення суддів у Польщі.

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Це рішення лише додатково посилило конфлікт між Єврокомісією та Варшавою, який викликала реформа польської судової системи. У Брюсселі вважають, що судова реформа, яка відбувається у Польщі в останні роки, призводить до зменшення незалежності судової гілки влади і до руйнування системи балансу гілок влади в цій країні.

Протести проти Polexit

10 жовтня десятки тисяч людей вийшли на протести у різних польських містах проти рішення Конституційного суду. Під час акцій у Варшаві колишній голова Ради ЄС та експрем'єр Польщі Дональд Туск звинуватив правлячу партію "Право і справедливість" у бажанні вивести країну з ЄС. Водночас прем'єр-міністр Моравецький відкинув ці звинувачення.