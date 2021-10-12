ЄС загрожує розпад через ситуацію у Польщі - єврокомісарка

Європейському Союзу доведеться відреагувати на рішення Конституційного суду Польщі щодо пріорітету національного законодавства над правовими нормами ЄС, заявила віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова.
Європейський Союз "почне розвалюватися", якщо не оскаржить рішення Конституційного трибуналу Польщі про верховенство національного законодавства над європейським. Про це у понеділок, 11 жовтня, заявила єврокомісарка з питань юстиції - віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова.
"Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, відповідно до якого рівні правила дотримуються однаково всюди в Європі, вся Європа почне розвалюватися", - цитує єврокомісарку агенція Reuters.
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Євросоюзу доведеться відреагувати на рішення органу конституційної юрисдикції в Польщі, додала Юрова. За даними агенції, Єврокомісія відмовляє у схваленні плану відновлення Польщі, необхідного для використання Варшавою мільярдів євро, які сприяли б відновленню економічного зростання після пандемії COVID-19.
Окрім того Брюссель також може розпочати cудовий процес проти Варшави за порушення законодавства ЄС, що загрожує польському уряду санкціями, пише Reuters.
Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі постановив, що національне законодавство має більшу вагу, ніж законодавство ЄС. У суді зазначили, що окремі положення договорів Євросоюзу суперечать Конституції Польщі. Це конституційне провадження було відкрито у липні 2021 року за зверненням польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Воно стосувалося процедури призначення суддів у Польщі.
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Це рішення лише додатково посилило конфлікт між Єврокомісією та Варшавою, який викликала реформа польської судової системи. У Брюсселі вважають, що судова реформа, яка відбувається у Польщі в останні роки, призводить до зменшення незалежності судової гілки влади і до руйнування системи балансу гілок влади в цій країні.
10 жовтня десятки тисяч людей вийшли на протести у різних польських містах проти рішення Конституційного суду. Під час акцій у Варшаві колишній голова Ради ЄС та експрем'єр Польщі Дональд Туск звинуватив правлячу партію "Право і справедливість" у бажанні вивести країну з ЄС. Водночас прем'єр-міністр Моравецький відкинув ці звинувачення.