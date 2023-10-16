Вибори у Польщі: ПіС першою спробує сформувати уряд

"Право і справедливість" отримає пріоритетне право сформувати уряд у Польщі, повідомляє Reuters. Утім, виходячи з результатів екзитполів, їй забракне голосів для призначення уряду і союзників для створення коаліції.

Президент Польщі Анджей Дуда надасть партії "Право і справедливість" (ПіС), яка посідає перше місце на парламентських виборах, за даними екзитполів, пріоритетне право сформувати уряд, повідомляє агенція Reuters у понеділок, 16 жовтня.

Державна секретарка канцелярії президента Польщі Малґожата Папроцька заявила, що Анджей Дуда чекає на офіційні результати парламентських виборів, які Національна виборча комісія обіцяє оприлюднити у вівторок, 17 жовтня, зауважує "Польське радіо".

Утім, держескретарка зазначила, що за усталеною практикою пріоритетне право на формування уряду має отримати партія, що набрала найбільше голосів.

"На першому етапі президентові належать повноваження призначення прем'єра, доручення йому місії формування уряду, Конституція чітко не говорить, чи це має бути лідер політичної сили, яка виграла вибори, чи делегована нею особа, але такою є практика багатьох попередніх виборів. І президент, відповідаючи на ці питання, зазначив, що, власне, треба рахуватися із голосом суспільства - партія, яка виграє, має першочергово шанс на створення уряду", - зазначила вона.

ПіС бракує союзників

Хоча ПіС, за попередніми даними, отримає близько 200 місць з 460 у парламенті, вона не зможе сформувати уряд самостійно. Не допоможе і співпраця з ультраправою "Конфедерацією", як, попередньо, набирає 6,4 відсотка голосів і отримає 14 місць.

Ще один ймовірний союзник ПіС - правоцентристська "Польська селянська партія" (PSL) - яка пройшла до парламенту у складі опозиційного блоку "Третій шлях", вже відмовилася від переговорів з ПіС.

"Я виключаю таку коаліцію... Люди, які голосували за нас, хотіли змін, вони хотіли усунення ПіС від влади", - заявив у понеділок лідер PSL Владислав Косіняк-Камиш.

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Опозиція вимагає надати право на формування уряду

Виходячи з результатів екзитполів, більше шансів сформувати уряд має опозиційна ліберально-консервативна "Громадянська платформа" колишнього прем'єр-міністра Дональда Туска у союзі з "Третім шляхом" та коаліцією лівих "Лівиця".

Попередньо, разом вони отримають 248 місця у парламенті, чого достатньо для формування коаліції і уряду.

"Ми вимагаємо від президента, щоб демократичний табір міг обрати кандидата на посаду прем’єр-міністра. Природним кандидатом на посаду прем’єр-міністра є Дональд Туск", - заявив у понеділок депутат від "Громадянської платформи" Цезарій Томчик.

Втім, навіть якщо офіційні результати виборів збігатимуться з даними екзитполів, зважаючи на позицію Дуди, опозиції, ймовірно, доведеться чекати "тижні чи навіть місяці", перш ніж вона отримає можливість сформувати уряд, зауважує Reuters.

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ПіС "зробить все для перемоги"

Напередодні, коментуючи результати виборів, голова ПіС Ярослав Качинський, заявив, що розраховує на остаточний успіх своєї партії, і пообіцяв, що незалежно від розподілу голосів, ПіС зробить усе для перемоги. Втім, він не виключив і переходу партії у опозицію.

"Це великий успіх нашої формації та нашого проєкту для Польщі. Перед нами постає питання, чи можна змінити цей успіх у наступному терміні. Незалежно від того, чи ми при владі, чи в опозиції, ми будемо всіляко цей проєкт втілювати", - зазначив Качинський.

Своєю чергою лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск назвав день виборів "одним із найпрекрасніших днів польської демократії, який відкриває нову еру - відродження нашої Республіки Польща".

Він зазначив, що результат виборів ознаменував "кінець правління ПіС", яка очолювала уряд протягом восьми років. "Польща перемогла, демократія перемогла, ми відсторонили їх від влади", - сказав він.