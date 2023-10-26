Дуда скликає новий парламент: є два кандидати в прем'єри

Перше засідання нового польського парламенту відбудеться у листопаді. Кому президент доручить формувати уряд, Анджей Дуда не уточнив.

Президент Польщі Анджей Дуда скликає перше засідання новообраного парламенту на 13 листопада. Водночас він не досі не повідомив, кому доручить формування нового польського уряду.

"Сьогодні ми маємо двох серйозних кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Дві політичні групи претендують на більшість і мають свого кандидата на посаду прем'єра. Це нова ситуація. Ніколи не було такої ситуації, коли одна партія перемогла, а інша стверджує, що вона матиме більшість", - сказав Дуда у четвер, 26 жовтня.

На виборах 15 жовтня найбільшу кількість голосів здобула провладна партія "Право і справедливість" (ПіС). Водночас вона не матиме "монобільшості" в парламенті, адже отримала 194 з 460 депутатських мандатів.

Другий результат - за опозиційною "Громадянською коаліцією". З нею готові сформувати більшість дві партії, які також пройшли до парламенту: опозиційний блок "Третій шлях" і коаліція лівих "Лівиця". Разом вони матимуть 248 депутатів.

За законом, Дуда має 30 днів з дня виборів на скликання першої сесії парламенту, а потім - 14 днів, щоб висунути кандидата на посаду прем'єра. Це може бути Матеуш Моравецький з "ПіС" або Дональд Туск з "Громадянської коаліції".

Опозиційні депутати заявили, що рішення Дуди не призначати Туска прем'єром негайно - невиправдане, враховуючи, що інші партії виключили співпрацю з "ПіС", повідомляє Reuters.

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