У Польщі пройшли марші прихильників абортів

Протесту в Польщі передував трагічний і вже не перший випадок смерті жінки через ускладнення вагітності, коли врятувати життя міг аборт.

Прихильники прав жінок на аборт у середу, 14 червня, пройшли маршем вулицями десятків міст Польщі. У Варшаві хода дійшла до штаб-квартири міністерства охорони здоров'я.

Учасники скандували "Припиніть вбивати нас", а також несли плакати з написами "Пекло для жінок" і "Нам потрібні лікарі, а не місіонери", повідомляє агентство Reuters.

Протесту передував трагічний і вже не перший випадок смерті через ускладнення вагітності, коли врятувати життя міг аборт.

П'ята смерть після відмови лікарів робити аборт

У травні до однієї з польських лікарень госпіталізували 33-річну жінку, яка перебувала на 20-му тижні вагітності, але в неї виникли ускладнення та відійшли води. Через три дні пацієнтка померла від септичного шоку. Її чоловік заявив, що ніхто з лікарів не запропонував сім'ї штучно перервати вагітність, хоча у дитини були дуже низькі шанси на виживання, а операція могла би врятувати жінку.

Активісти зазначили, що загибель цієї жінки - щонайменше п'ятий випадок смерті через відмову польських лікарів робити аборт.

Хвиля протестів пройшла у Польщі в 2021 році після аналогічного трагічного інциденту. Тоді 30-річну жінку госпіталізували після того, як у неї відійшли води на 22-му тижні вагітності. Як заявила адвокатка її сім'ї, "лікарі чекали смерті плоду". Пацієнтка померла від септичного шоку.

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У Польщі одні з найсуворіших законів щодо абортів у ЄС

Польський закон про аборти - один із найсуворіших у Європі. Переривання вагітності в країні дозволяється лише у трьох випадках: якщо вона настала внаслідок зґвалтування, якщо є загроза здоров'ю або життю матері, якщо в плоду виявили важку ваду.

У 2020 році Конституційний суд Польщі посилив ці правила, заборонивши третій пункт, а у 2022 році влада країни запровадила національний реєстр вагітних жінок.

Водночас польські медики можуть відмовитись проводити операцію з огляду на "моральні міркування". В такому разі закон - на їхньому боці.

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Закон захищає лікарів з "релігійними переконаннями"

На початку нинішнього року цим правом уже скористалися лікарі у Підляшші, коли відмовились робити аборт 14-річній дівчинці з інвалідністю, яку зґвалтував власний дядько. Операцію їй провели у Варшаві після того, як тітка постраждалої звернулася до польського фонду, що підтримує жінок у питанні абортів.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що був шокований відмовою лікарів у Підляшші. Активісти ж вкотре вимагали пом'якшити закон про аборти, оскільки, на їхню думку, лікарі прикриваються релігійними переконаннями, щоб уникнути можливого судового переслідування.

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Заборона абортів: жінки з Польщі змушені порушувати закон (11.02.2021) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video