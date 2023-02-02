Малолітня, зґвалтована, вагітна: Польща дискутує про аборти

У Польщі у центрі уваги громадськості та політиків перебуває справа 14-річної дівчинки, яка стала жертвою зґвалтування - дівчину з інвалідністю у Підляшші зґвалтував власний дядько, і внаслідок зґвалтування вона завагітніла. Її тітка, яка помітила вагітність, наполягала на аборті.

Але, незважаючи на те, що у дівчинки була довідка прокуратури про вчинення щодо неї злочину, яка давала право на легальний аборт, дві лікарні в регіоні відмовилися це робити. Підляське воєводство, що на кордоні з Білоруссю, вважається оплотом правоконсервативної партії "Право і справедливість" (PiS), яка урядує в Польщі з 2015 року.

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Право на аборт: моральні застереження у лікарів?

Лікарі мотивували відмову моральністю, - повідомив днями тижневик "Політика". Польський закон про обмеження абортів передбачає, що лікарі можуть відмовити в перериванні вагітності, якщо це суперечить їхнім релігійним переконанням. Так сталося і зараз. Лікарня відмовила категорично: "Забирайтеся звідси, сказали вони. А ми не знаємо, куди іти, пояснили дівчинка та її тітка. У відповідь почули: "Це не наша справа".

Однак, згідно з правилами, лікар, який відмовляє в аборті, повинен назвати іншого лікаря, який може взяти це на себе. Моральні застереження є індивідуальними і не можуть стосуватися усієї лікарні. Але це правило, за даними журналу "Політика", було проігноровано.

У цьому разі вихід з ситуації знайшов Фонд жінок і планування сім'ї FEDERA - як це часто буває, він виявився останньою інстанцією. Вирішення проблеми було нагальним, адже: "Наближався 12-й тиждень вагітності, ми мали діяти швидко", - пояснила голова FEDERA Христина Качпура в інтерв'ю Gazeta Wyborcza. "Аборт успішно провели у Варшаві".

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Активістка відмовилася розповідати журналістам подробиці про дівчину. "Сім'я живе в маленькому містечку. Вона не хоче бути мішенню для нападів", - пояснила вона. Натомість Качпура закликала владу перевірити ситуацію в усіх лікарнях регіону і розкритикувала те, що медична професія стала "політичною": "Замість того, щоб піклуватися про здоров'я пацієнток, лікарі ховаються за статтями про совість і закон".

Міністр охорони здоров'я "шокований"

Тим часом до розгляду ситуації долучився міністр охорони здоров'я Адам Недзельський. "Ми шоковані цим випадком, і наша реакція на нього зрозуміла, - сказав він журналістам 30 січня. - Поведінка (лікарів) була неприйнятною". Недзельський оголосив, що справа буде переглянута.

Протест активісток під судом, де жінку судили за сприяння у перериванні вагітності (Варшава, жовтень 2022 року) Фото: Monika Sieradzka/DW

Тим часом, групи з захисту прав жінок та опозиція в країні знову вимагають пом'якшити польський закон про аборти, який їх фактично унеможливлює.

Положення "про совість", яким багато лікарів користуються, щоб уникнути можливого судового переслідування, є "варварським і нелюдським" і має бути скасоване, заявила Катаржина Котула з ліволіберальної партії "Весна". Лівоцентристська політикиня Барбара Новацька з Громадянської коаліції (PO) оголосила про внесення до Сейму опозиційного законопроєкту про скасування цього положення закону.

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Суворе законодавство про аборти

У 2020 році Конституційний суд Польщі визнав неконституційними аборти плодів з вадами розвитку, посиливши і без того уже суворе законодавства про переривання вагітності. Наразі аборт дозволений лише у разі, якщо вагітність є результатом зґвалтування або якщо життя матері перебуває під загрозою. Однак на практиці навіть цими "дозволами" не завжди можна скористатися через посилання лікарів на релігійні переконання. Адже у разі переривання вагітності незаконно лікарям загрожує до трьох років позбавлення волі.

Жалоба за жінкою, яка померла на 30 тижні вагітності - аборт міг врятувати її життя (Познань, 2021 рік) Фото: JAKUB ORZECHOWSKI/Agencja Wyborcza/REUTERS

Після посилення законодавства про аборти кількість офіційно проведених абортів знизилася з 1076 у 2020 році до 107 через рік. За даними FEDERA, 150 тисяч переривань вагітності щороку проводяться поза офіційною системою. "Жодна обмежувальна система не може утримати жінку від аборту, якщо вона вирішила перервати вагітність. Питання лише в тому, чи роблять вони це в безпечних чи менш безпечних умовах", - пояснює правозахисниця Качпура.

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За даними Європейського парламенту, від 6 листопада 2022 року, через накладені у Польщі заборони на аборт щонайменше шість жінок померли внаслідок переривання вагітності поза межами лікарняних установ.

Утім, прихильникам жорсткої лінії з польського руху Pro-Life навіть чинних суворих заборон на аборти замало. Їхня лідерка Кая Годек прагне заборонити будь-яку інформацію про можливості переривання вагітності. Законопроєкт, який підписали 150 тисяч осіб, передбачає два роки позбавлення волі за поширення такої інформації. "Аборт - це вбивство", - наполягають у Pro-Life.