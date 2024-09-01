Дуда наполягає на репараціях за напад Німеччини в 1939 році

Президент Польщі Анджей Дуда знову зажадав від Німеччини репарацій за шкоду, завдану в роки Другої світової війни. Попередній уряд Польщі раніше вимагав від Берліна 1,3 трильйона євро.

Президент Польщі Анджей Дуда знову зажадав від Німеччини репарацій за шкоду, завдану в роки Другої світової війни.

"Прощення і визнання провини - це одне, відшкодування шкоди - інше. І це питання, як і раніше, не вирішене, причому вже 80 років, якщо рахувати роки Другої світової війни", - заявив Дуда під час виступу в неділю, 1 вересня, у містечку Велюнь у Лодзинському воєводстві з нагоди 85-х роковин вторгнення нацистської Німеччини до Польщі і початку Другої світової війни.

Велюнь - один із перших польських населених пунктів, які зазнали бомбардування гітлерівською авіацією у Другій світовій війні. Тоді внаслідок атаки було вбито близько 1200 місцевих жителів, нагадує агентство dpa. Загалом за роки війни в Польщі загинуло близько 6 мільйонів осіб, столицю країни Варшаву нацисти майже повністю зруйновали.

Попередній уряд Польщі хотів отримати 1,3 трлн євро від ФРН

Попередній консервативний уряд Польщі, сформований партією "Право і справедливість" (ПіС), раніше вимагав від Берліна 1,3 трильйона євро в якості репарацій. У вересні 2022 року лідер ПіС Ярослав Качинський заявив: "Німеччина ніколи не відповідала за свої злочини проти Польщі; німецька історична політика злочинів проти польської нації не була прийнята. Ми повинні прагнути відновити самосвідомість німецького народу".

Лівоцентристський уряд Дональда Туска, який прийшов на зміну націонал-консерваторам, не зняв питання про репарації з порядку денного.

Шольц заявив про допомогу постраждалим від німецької окупації

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на німецько-польських урядових консультаціях на початку липня оголосив про допомогу тим жертвам німецької окупації в Польщі, хто залишився в живих.

За словами Шольца, Німеччина "визнає тяжкість своєї провини". Він зазначив, що Берлін продовжує дотримуватися принципу історичної відповідальності. Дональд Туск зі свого боку повідомив, що фінансова допомога має надійти протягом кількох місяців. Політики не уточнили, яким буде обсяг компенсацій, які виплатять приблизно 40 тисячам поляків, які постраждали від німецької окупації в роки Другої світової війни.