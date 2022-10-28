Польща назвала суму репарацій, яку вимагає від Німеччини

У ноті міністерства закордонних справ Польщі про компенсації за збитки в роки Другої світової фігурує 1,3 трильйона євро. Німеччина відкинула вимоги, вказуючи на відмову Польщі від подальших репарацій у 1953 році.

У дипломатичній ноті Польщі про виплату репарацій за збитки, завдані нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни, фігурує сума понад 6,2 трильйона злотих або 1,3 трильйона євро. Про це повідомило польське міністерство закордонних справ у п'ятницю, 28 жовтня.

При цьому в документі використовується термін "компенсації", а не "репарації", оскільки перший охоплює й інші вимоги Варшави до Берліна.

Польська сторона, зокрема, наполягає на: поверненні викрадених нацистами культурних цінностей, які знаходяться на території Німеччини; реабілітації вбитих активістів довоєнної польської меншини; компенсації збитків, понесених організаціями польської діаспори в Німеччині; врегулюванні нинішнього статусу поляків та осіб польського походження у ФРН шляхом відновлення статусу національної меншини; співпраці в увічненні пам'яті польських жертв Другої світової війни.

Ноту направили ​​Німеччині на початку жовтня, проте досі міністерство закордонних справ (МЗС) публічно не називало конкретну суму. Представник німецького МЗС уже заявив, що ФРН не бачить підстав для задоволення вимог польської сторони. Він повторив аргумент, на який Німеччина неодноразово посилалася: Польща відмовилася від подальших репарацій ще в 1953 році та неодноразово підтверджувала це.

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Тему репарацій від Німеччини порушує і Греція

Польща - не єдина країна Європейського Союзу, яка вимагає від Німеччини репарацій за збитки в роки Другої світової війни.

Так, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) 27 жовтня заявив, що це питання досі не врегульоване. За оцінками Греції, йдеться про компенсації в розмірі від 269 до 332 мільярдів євро. Німеччина протягом кількох років відкидає подібні вимоги грецької сторони.