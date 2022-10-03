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Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Getty Images
ПолітикаПольща

Глава МЗС Польщі підписав ноту з вимогою репарацій від ФРН

Сергій Куприков
2 год. тому

Сплата репарацій дозволить польсько-німецьким відносинам ґрунтуватися на справедливості та правді, вважає Збігнєв Рау. Раніше у Варшаві оцінили обсяг репарацій у 1,3 трильйона євро.

https://www.dw.com/uk/glava-mzs-polsi-pidpisav-notu-z-vimogou-do-frn-splatiti-reparacii/a-63322843

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підписав у понеділок, 3 жовтня, ноту на адресу Німеччини з вимогою сплати репарацій за збитки, завдані країні нацистською окупацією у роки Другої світової війни. За його словами, нота, яку буде передано МЗС ФРН, висловлює переконання Варшави, що сторони мають вжити заходів щодо сталого врегулювання питання репарацій.

Рау зазначив, що Польща наполягає на тому, щоб сторони врегулювали виплату компенсацій за матеріальні та нематеріальні збитки у зв'язку з окупацією. "Таке врегулювання дозволить польсько-німецьким відносинам ґрунтуватися на справедливості та правді, призведе до закриття болючих сторінок у минулому та забезпечить подальший розвиток двосторонніх відносин у дусі добросусідства", - наголосив глава МЗС Польщі.

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Рау підписав цю ноту на тлі візиту до країни його німецької колеги Анналени Бербок (Annalena Baerbock), який відбувається у понеділок. У рамках візиту, окрім участі у Варшавському безпековому форумі (WSF2022), заплановано також і зустріч Бербок з Рау.

Польща хоче від ФРН 1,3 трильйона євро репарацій

Рау не назвав конкретної суми компенсацій. Голова правлячої у Польщі партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослав Качинський оцінив її на початку вересня у 1,3 трильйона євро. За його словами, суму підрахували консервативним способом і вона могла бути значно вищою. Качинський висловив упевненість, що німецька економіка може "прекрасно впоратися" з цією сумою, і йдеться не про одноразову виплату, а про платежі, розтягнуті на десятиліття.

Натомість Німеччина не бачить підстав для вимог Польщі щодо відшкодування збитків часів Другої світової війни. "Позиція федерального уряду незмінна. Питання про репарації закрите", - заявив 1 вересня представник німецького МЗС у відповідь на вимоги Варшави, повторивши аргумент, на який Берлін вже неодноразово посилався у цій дискусії: Польща відмовилася від подальших репарацій ще 1953 року і неодноразово підтверджувала це. Таким чином, з точки зору німецької влади, питання про репарації було остаточно вирішено.

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