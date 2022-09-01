Польща вимагає від ФРН 1,3 трильйона євро воєнних репарацій

Розмір репарацій, яких Варшава вимагатиме від Німеччини, підрахувала комісія польського парламенту. За словами голови правлячої в Польщі партії, економіка ФРН "прекрасно впорається" із сумою 1,3 трильйона євро.

Польща оцінює розмір репарацій, яких вона добиватиметься від Німеччини за збитки, завдані під час Другої світової війни, в 6,2 трильйона злотих (близько 1,3 трильйона євро). Варшава має намір вести переговори з Берліном про репарації орієнтовно в цьому обсязі, заявив голова правлячої у Польщі партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський у четвер, 1 вересня, у річницю початку Другої світової війни.

За його словами, суму було підраховано консервативним способом і вона могла б бути значно вищою. Качинський висловив упевненість, що німецька економіка може "прекрасно впоратися" з цією сумою. Він зазначив, що йдеться не про одноразову виплату, а про платежі, розтягнуті на десятиліття.

Моравецький: без правди та компенсацій неможливі нормальні відносини з ФРН

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив на тому ж заході, що нормальні відносини з Німеччиною неможливі без правди та компенсацій, і звіт про воєнні збитки, поданий комісією польського парламенту, слугуватиме, на його думку, реальному примиренню.

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Німеччина відкидає вимоги Польщі

Берлін неодноразово відкидав вимогу виплати репарацій, яку і раніше висловлювала польська сторона. Уряд ФРН наголошує, що Польська Народна Республіка відмовилася від вимог до Німеччини у 1953 році і неодноразово підтверджувала це. Таким чином, з погляду німецької влади, питання про репарації було остаточно вирішене.

У вересні 2017 року тодішній речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) наголосив, що, несучи відповідальність за "немислимі злочини" Другої світової війни, Німеччина вже виплатила Польщі репарації. Крім того, Німеччина продовжує виплати за наслідки злочинів нацистського режиму.

Наразі Німеччини продовжує наполягати на своїй позиції. "Позиція уряду Німеччини незмінна, питання репарацій вирішено", - заявив Reuters у четвер, 1 вересня, речник міністерства закордонних справ ФРН після того, як Польща озвучила свої вимоги.