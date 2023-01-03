ФРН знову відмовилася від репарацій Польщі за Другу світову

Тепер Польща планує домагатися виплат через структури ООН і сподівається на підтримку міжнародної спільноти.

Берлін офіційно відхилив вимогу Варшави щодо сплати репарацій на суму 1,3 трильйона євро за збитки, завдані Польщі нацистською окупацією під час Другої світової війни, повідомило у вівторок, 3 січня, міністерство закордонних справ Польщі.

"За даними уряду Німеччини, питання репарацій і компенсацій за втрати часів війни залишається закритим, і уряд Німеччини не має наміру вступати в переговори з цього приоду", - повідомили в міністерстві.

Міністерство закордонних справ ФРН підтвердило, що "відреагувало на вербальну ноту Польщі від 3 жовтня", але не навело подробиць, зауважує AFP.

Польща домагатиметься виплат репарацій через ООН

Також у вівторок зовнішньополітичне відомство Польщі повідомило, що заступник міністра закордонних справ Аркадіуш Мулярчик звернувся до генерального секретаря Організації Об'єднаних націй Антоніу Гутерріша та очільників низки структур в рамках ООН з проханням налагодити "співпрацю та підтримку" в справі щодо для отримання Польщею компенсації за збитки від німецької агресії та окупації в 1939-1945 роках.

За словами Мулярчика, Німеччина досі системно не компенсувала ці збитки, і він сподівається привернути увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми.

Вимоги репарацій від Польщі

З моменту приходу до влади в 2015 році правляча в Польщі партія "Право і справедливість" продовжує систематично підіймати питання виплати репарацій. Берлін неодноразово відкидав цю вимогу. Уряд ФРН наголошує, що Польська Народна Республіка відмовилася від вимог до Німеччини у 1953 році і неодноразово підтверджувала це. Таким чином, з погляду німецької влади, питання про репарації було остаточно вирішене.

У вересні 2017 року тодішній речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) наголосив, що, несучи відповідальність за "немислимі злочини" Другої світової війни, Німеччина вже виплатила Польщі репарації. Крім того, Німеччина продовжує виплати за наслідки злочинів нацистського режиму.

При цьому у вересні представники польської влади заявили, що згідно зі звітом про воєнні збитки, поданим комісією польського парламенту, сума виплат має становити 1,3 трильйона євро. У жовтні, на тлі візиту до Варшави міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок (Annalena Baerbock), МЗС Польщі направило офіційну ноту з цього питання.