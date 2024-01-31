Нова влада Польщі хоче від Німеччини репарацій

Новий глава польського МЗС Радослав Сікорський під час візиту в Берлін заявив, що ФРН винна фінансову компенсацію за злочини Другої світової. Попередній уряд вимагав 1,3 трильйона євро виплат.

Новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Німеччини знову порушив тему репарацій.

"Те, що Німеччина зробила з Польщею під час Другої світової війни, було жахливо і жорстоко", - наголосив він в інтерв'ю німецькому Welt TV 30 січня після переговорів з міністеркою закордонних справ ФРН Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) у Берліні.

На його переконання, Німеччина має знайти "креативне рішення, щоб висловити своє каяття і зробити щось хороше для людей, які пережили цей час". "Результатом цього етичного осмислення минулого має потім стати виплата фінансової компенсації", - сказав Сікорський, не назвавши конкретних цифр.

Раніше Польща вимагала від ФРН 1,3 трлн євро

1 вересня 2022 року, в 73-ю річницю початку Другої світової війни, комісія польського парламенту презентувала свою оцінку розміру шкоди, яку Німеччина завдала Польщі - 1,3 трильйона євро. Голова керівної тоді партії "Закон і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський заявив, що німецька економіка "прекрасно впорається" з виплатою цієї суми.

Бербок тоді відповіла, що, хоча Німеччина не знімає з себе історичної відповідальності за скоєні злочини, офіційний Берлін вважає питання репарацій закритим. У 1953 році влада Польської народної республіки заявила, що з 1 січня 1954-го країна відмовляється від усіх неврегульованих вимог щодо військових репарацій. У 2017 році на той час міністр оборони Антоній Мачеревич заявив, що від репарацій відмовилася не сучасна Польща, а "радянська колонія", якою, за його оцінкою, була ПНР.

У січні 2023 року колишній заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик заявив, що країна звернеться до Організації Об'єднаних Націй по допомогу в отриманні репарацій від Німеччини, оскільки та, як він сказав, "не хоче вести діалог".