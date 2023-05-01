Польща напередодні виборів. Чи є шанс у Туска та опозиції?

Лідера польської опозиції Дональда Туска вже багато років державні ЗМІ виставляють у поганому світлі. То його звинуватять у тому, що він нібито є представником інтересів Німеччини, то нібито працює на Росію. Але навіть така жорстка кампанія з дифамації голови ліберальної партії "Громадянська платформа" не послабила його позиції настільки, щоб Туск більше не міг становити небезпеку на майбутніх парламентських виборах для правлячої національно-консервативної партії "Право і справедливість (PiS)", якою керує Ярослав Качинський.

Проти Туска подано позов

Оскільки результат осінніх виборів у Сейм важко передбачити, нервовість партії PiS, попри все, зростає день у день, тому вона різними методами, схоже, намагається позбутися конкурентів. Генеральна прокуратура Польщі навіть розпочала розслідування щодо опозиційного лідера Туска. Про це 24 квітня повідомив портал tvp.info, який називають рупором влади.

Підприємець Марек Фалента у листопаді минулого року подав позов щодо Дональда Туска: обіймаючи посаду глави уряду той начебто перевищив свої повноваження. Кабінет Туска після анексії Криму Росією розпочав розслідування імпорту кам'яного вугілля з РФ, що здійснювався через фірму Фаленти. Бізнесмен стверджує, що Туск своїми діями, не маючи на те правових підстав, втрутився у сферу економіки та завдав шкоди, зокрема, його підприємству.

Голова PiS Ярослав Качинський вважає Дональда Туска найнебезпечнішим суперником для правого уряду Польщі Фото: Hubert Mathis/ZUMA/dpa/picture alliance

Ліберальне видання Gazeta Wyborcza 26 квітня звернуло увагу на те, що слідство почалося лише через півроку після того, як було подано позов - якраз на початку вирішальної фази виборчої кампанії. Редакція нагадала, що Фалента був раніше засуджений і що достовірність його свідчень викликає сумнів.

Справді, підприємець раніше два роки провів у в'язниці за аферу із прослуховуванням. Проплачені ним офіціанти у двох варшавських ресторанах записували розмови політиків з уряду Туска та передавали ЗМІ їхній зміст. Ця кампанія, за якою могли стояти російські спецслужби, як зазначали спостерігачі, призвела до поразки Туска на виборах 2015 року.

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Туск: Я не дам себе залякати

"Йдеться про те, щоб нейтралізувати важливих політичних опонентів влади перед виборами восени, навіть якщо при цьому вони будуть скомпрометовані за допомогою генпрокуратури", - зазначає публіцист Войцех Хушновський. Туска, який з 2014 по 2019 рік був головою Ради ЄС та з жовтня 2021 року знову очолив опозиційну "Громадянську платформу", залишають байдужими спроби його дискредитації з боку конкурентів. "Я не дам себе залякати", - заявив він на засіданні керівництва партії, назвавши звинувачення на свою адресу "абсурдними".

Дональд Туск - лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа". Фото: Wojciech Olkusnik/PAP/dpa/picture alliance

Нинішнє розслідування генпрокуратури - не єдиний крок влади у боротьбі проти опозиції, констатують експерти, наголошуючи, що вона ведеться у Польщі на всіх рівнях. Так, більшість депутатів Сейму проголосували 14 квітня за законопроєкт про створення державної комісії з розслідування російського впливу на внутрішню безпеку Польщі з 2007 до 2022 року. Представників урядового табору у цій комісії буде п'ять, опозиції - чотири.

Голову комісії має призначати прем'єр-міністр. Вона може на 10 років заборонити будь-якому політику, якого вважатиме винним, обіймати державні посади, пов'язані з розподілом коштів. Багато суддів Конституційного суду вважають, що це суперечить конституції. "Мета цього закону - вигнання Туска з політики", - упевнений генеральний секретар "Громадянської платформи" Марчін Кірвінскі. Опозиція сподівається, що президент Польщі Анджей Дуда не поставить свій підпис під цим законом.

Польський уряд зараз перебуває під великим тиском, правляча PiS побоюється програшу на виборах. Війна Росії проти України та солідарність Варшави з українськими біженцями зміцнили позиції консерваторів. Збільшений престиж Польщі також призвів до того, що рейтинги PiS зросли.

Президент Польщі Анджей Дуда (п) не приховує теплі відносини з колегою Володимиром Зеленським Фото: Radek Pietruszka/PAP/picture alliance

Але потім проблеми всередині країни почали накопичуватись. У Польщі зростає інфляція. У березні цього року вона становила 16,2 відсотка. Понад мільйон українців, які втекли від війни до Польщі, стали серйозним навантаженням для сфери освіти та охорони здоров'я. Проблеми із ввезенням зерна та іншої сільгосппродукції з України викликали протести місцевих фермерів. Все це погано позначається на настроях виборців.

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Які шанси в Туска

До того ж, Дональд Туск веде активну виборчу кампанію. Він їздить країною, щоб мобілізувати своїх прихильників. На зустрічі Туска з виборцями може прийти кожен і поставити опозиційному політику своє питання. Зустрічі ж його опонента Качинського з виборцями завжди охороняють сотні поліцейських. Для урядового табору Туск - небезпечний конкурент, який з 2007 до 2014 року очолював уряд Польщі, а потім був головою Ради ЄС.

У своїй боротьбі проти ліберальної опозиції PiS, як вважають експерти, концентрується не лише на екс-прем'єрові, Німеччина також є ціллю. "Громадянську платформу" звинувачують у тому, що вона є пронімецькою партією, яка на відміну від PiS представляє чужі інтереси. ФРН при цьому є підозрілим сусідом, який хоче домінувати в ЄС і не хоче платити репарації Польщі.

Щоб мобілізувати своїх прихильників, Туск закликав їх взяти участь у демонстрації у Варшаві 4 червня. "Проти підвищення цін, крадіжок та брехні, за вільні вибори та демократичну європейську Польщу", - написав політик у Twitter. Дата символічна - 4 червня 1989 року у Польщі відбулися перші відносно вільні вибори, що призвели до падіння комуністичного режиму.