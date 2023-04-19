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Протест польських фермерів проти агропродукції з України (початок квітня)Фото: Marcin Bielecki/PAP/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Українське зерно перевозитимуть через Польщу під конвоєм

Аліна Коломієць
3 год. тому

Транзит аграрної продукції України польською територією відновиться в ніч на 21 квітня - під охороною та моніторингом.

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Колони українського зерна, які прямуватимуть через Польщу для експорту за кордон, будуть опечатуватися, охоронятися та контролюватися, щоби продукція перестала заполоняти польський ринок і спричиняти хаос у цінах. Про це заявив міністр сільського господарства країни Роберт Телус після зустрічі у вівторок, 18 квітня, з українським колегою Миколою Сольським, передає агентство Associated Press.

За його словами, Варшава і Київ "розробили механізми, які означають, що жодна тонна українського зерна не залишиться в Польщі". Як пояснив Телус, вся українська продукція проходитиме транзитом, який здійснюватиметься під конвоєм.

Система спостереження, яка зараз використовується для контролю за транзитним перевезенням відходів та палива, буде задіяна для моніторингу перевезень зернових з України. Також вантажі з українським зерном будуть забезпечуватись пломбами з GPS, пише агенція dpa.

Транзит українських товарів Польщею буде розблокований в ніч з 20 на 21 квітня. Телус зазначив, що тимчасова заборона була спрямована на привернення уваги Європейського Союзу до проблеми. 

Низка країн зупиняє імпорт зерна з України

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну традиційні експортні маршрути були заблоковані, тому низка країн Євросоюзу запропонувала допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн, а Європейська Комісія скасувала митні збори й квоти, щоби полегшити транспортування. Водночас через проблеми з логістикою українське зерно накопичувалося, заполонивши місцеві ринки та знижуючи ціни.

У березні прем'єр-міністри Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням знайти рішення, яке гарантує, що українське зерно не лишатиметься в ЄС або відновити тарифи та квоти на українські товари. В Єврокомісії раніше наполягали, що не розглядатимуть варіант повернення мит на українську аграрну продукцію.

Через масові акції протестів польських фермерів і небажання Брюсселя йти на поступки міністр сільського господарства Польщі подав у відставку. Україна ж погодилась тимчасово відмовитись від експорту зернових до Польщі задля подолання проблеми з затоваренням польського ринку.

Після цього Словаччина заборонила реалізацію зерна з України, заявивши про виявлення в ньому пестицидів, а вже за кілька днів схвалила тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Таке ж рішення ухвалили уряди Польщі та Угорщини. В Румунії та Болгарії заявили про відповідний намір.

Читайте також: Заборона імпорту українського зерна: що пропонує Євросоюз?

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