Польща призупинила імпорт сільгосппродукції з України

Через загрози для місцевих сільгоспвиробників уряд Польщі ухвалив тимчасові обмеження на імпорт агропродукції з України. У Києві кажуть, що рішення Варшави "протирічать домовленостям".

Уряд Польщі ухвалив тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Відповідну постанову підписав у суботу, 15 квітня, міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда.

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"Відповідно до директивного рішення Ради міністрів, я щойно підписав Постанову про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України", - написав польський урядовець у соцмережі Twitter.

Згідно з ухваленим рішенням, під заборону ввозу потрапили 18 найменувань сільгосптоварів, зокрема молоко, яйця, городина, м'ясо, продукти бджільництва та інші товари.

У Києві шкодують через рішення Варшави й сподіваються на компроміси

Тим часом міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що "шкодує" через рішення Варшави тимчасово обмежити експорт сільгосппродукції з України в/та через територію Польщі. "Мінагрополітики завжди виступало й виступає за відкриту, конструктивну і взаємовигідну співпрацю відповідно до Угод про асоціацію та вільну торгівлю між Україною та ЄС. Рішення польської сторони протирічать нашим домовленостям", - йдеться в заяві відомства.

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Також в українському відомстві наголошують, що "завжди з розумінням" ставились до ситуацій в польському агросекторі й намагалися реагувати відповідним чином, зокрема, уклавши минулого тижня угоду з польською стороною про транзит окремих видів зернових і олійних культур. "Ми розуміємо, що у польських фермерів склалась складна ситуація, проте наголошуємо, що зараз найскладніша ситуація у фермерів України", - йдеться в заяві.

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Згодом цього дня міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", що на переговорах про експорт української сільгосппродукції, що заплановані на 17 квітня, Україна і Польща розглянуть раніше досягнуті домовленості, зокрема щодо проходження деяких видів сільгосппродукції через територію Польщі виключно транзитом.

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"Ми сподіваємося на конструктив у переговорах у понеділок. Сподіваємося домогтися згоди з урахуванням тих тісних, близьких і сильних стосунків, які у нас (України та Польщі - Ред.) склалися останнім часом", - сказав український міністр, якого цитує "Інтерфакс-Україна".