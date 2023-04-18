Румунія може запровадити заборону на імпорт зерна з України

У правлячій Соціал-демократичній партії Румунії заявили, що попросять уряд затвердити тимчасову заборону на імпорт українського зерна. Раніше таке рішення ухвалили в Польщі, Словаччині та Угорщині.

Правляча Соціал-демократична партія Румунії (PSD) у вівторок, 18 квітня, заявила, що попросить коаліційний уряд затвердити указ про тимчасову заборону на імпорт українського зерна.

"Водночас Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну, полегшуючи транзит сільськогосподарської продукції до інших країн Європейського Союзу або до чорноморських торговельних шляхів", - йдеться в заяві партії, до якої належить і румунський міністр сільського господарства Петре Дая.

У Словаччині виявили пестициди в зерні з України

Напередодні до заборони продажу зерна з України, а також виготовленого з нього борошна, вдалася влада Словаччини, аргументуючи це тим, що в пробах продовольства виявили шкідливий для здоров'я пестицид, заборонений в ЄС.

Міністерство сільського господарства та розвитку регіонів Словаччини також поки що не рекомендує імпортувати нове українське зерно та зернові продукти. На який строк запроваджена заборона, не уточнюється.

Раніше у березні прем'єр-міністри Словаччини, Польщі, Болгарії, Румунії та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС: збіжжя, олійних культур, яєць, птиці та цукру.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну традиційні експортні маршрути були заблоковані, тому низка країн Євросоюзу запропонувала допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн, а Європейська Комісія скасувала митні збори й квоти, щоби полегшити транспортування. Водночас через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни.

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Для "припинення дестабілізації ринків" прем'єри п'яти країн попросили Брюссель знайти рішення, яке гарантує, що українське зерно не лишатиметься в ЄС або відновити тарифи та квоти на українські товари. У січні питання щодо ситуації, в якій опинилися європейські фермери, вже обговорювалось в Брюсселі, і за підсумками в Єврокомісії заявили, що не розглядають варіант повернення мит на українську аграрну продукцію.

Україна зупиняє експорт зернових у Польщу

У Польщі така ситуація призвела до протестів фермерів по всій країні. Через масові акції протестів і небажання Брюсселя йти на поступки міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку 5 квітня.

Після зустрічі з новим польським колегою Робертом Телусом 7 квітня український міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що Україна тимчасово відмовиться від експорту зернових та олійних культур до Польщі задля подолання проблеми з затоваренням польського ринку.