Словаччина заборонила реалізацію українського зерна

У міністерстві сільського господарства Словаччини заявили, що в пробах зерна з України виявили шкідливий для здоров'я пестицид, заборонений в ЄС. Через це країна заборонила продаж уже наявного українського зерна.

Влада Словаччини заборонила переробляти та продавати накопичене в країні українське зерно і виготовлене з нього борошно. Рішення ухвалили у зв'язку з виявленим у пробах пестицидом, забороненим у Європейському Союзі через негативний вплив на здоров'я людини. Про це ввечері в четвер, 13 квітня, повідомило міністерство сільського господарства та розвитку регіонів Словаччини.

У міністерстві кажуть, що провели аналіз півтори тисячі тонн пшениці з України і в прискореному порядку проінформують про присутність пестицидів держави-члени Європейського Союзу.

Міністерство також поки що не рекомендує імпортувати нове українське зерно та зернові продукти. На який строк запроваджена заборона, не уточнюється.

Словаччина просила ЄС обмежити імпорт зерна з України

У березні прем'єр-міністри Словаччини, Польщі, Болгарії, Румунії та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС: збіжжя, олійних культур, яєць, птиці та цукру.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну традиційні експортні маршрути були заблоковані, тому низка країн Євросоюзу запропонувала допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн, а Європейська Комісія скасувала митні збори й квоти, щоби полегшити транспортування. Водночас через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни.

Для "припинення дестабілізації ринків" прем'єри п'яти країн попросили Брюссель знайти рішення, яке гарантує, що українське зерно не лишатиметься в ЄС або відновити тарифи та квоти на українські товари. У січні питання щодо ситуації, в якій опинилися європейські фермери, вже обговорювалось в Брюсселі, і за підсумками в Єврокомісії заявили, що не розглядають варіант повернення мит на українську аграрну продукцію.

Україна зупиняє експорт зернових у Польщу

У Польщі така ситуація призвела до протестів фермерів по всій країні. Через масові акції протестів і небажання Брюсселя йти на поступки міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку 5 квітня.

Після зустрічі з новим польським колегою Робертом Телусом 7 квітня український міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що Україна тимчасово відмовиться від експорту зернових та олійних культур до Польщі задля подолання проблеми з затоваренням польського ринку.