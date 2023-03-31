П'ять країн ЄС хочуть обмежити надходження зерна з України

Прем'єр-міністри Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до Європейського Союзу. Відповідний лист до президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) опублікований на сайті польського уряду в п'ятницю, 31 березня.

Масштаби збільшення продовольства з України, включаючи збіжжя, олійні культури, яйця, птицю та цукор, зросли до "безпрецедентного рівня", йдеться у листі. Прем'єри закликають вжити заходів для припинення дестабілізації ринків.

Вони пропонують ЄС і Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй знайти рішення, яке гарантує, що українське зерно не лишатиметься на ринках ЄС. Також прем'єри знову закликали виділити більше коштів на допомогу європейським фермерам і пришвидшити розвиток транспортної інфраструктури з Україною. Крім того, пропонується внести зміни до законів про імпорт сільськогосподарської продукції, які дозволять регулювати обсяги та напрями надходження, передає Reuters

Якщо ж ці заходи не матимуть успіху, то слід відновити тарифи та тарифні квоти на українські товари, вважають прем'єри. "Підтримуймо Україну, але робімо це з розумом і, перш за все, давайте ставити на перше місце інтереси країни та польських фермерів", - написав польський прем'єр Матеуш Моравецький у Twitter.

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Протести фермерів

Традиційні експортні маршрути України були заблоковані після повномасштабного вторгнення Росії. Польща та інші країни регіону запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Також ЄС скасував митні збори та імпортні квоти, щоби полегшити транспортування. Проте через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни. У Польщі це призвело до протестів фермерів по всій країні.

Також протести проти безмитного імпорту українського зерна проходили в Болгарії. Минулого тижня Брюссель запропонував 56,3 мільйона євро компенсації постраждалим фермерам, з яких Болгарія отримає 16,7 мільйона євро, а Польща - майже 30 мільйонів. Втім, ці суми протестувальники та уряди вважають недостатніми.

У січні 2023 року питання щодо ситуації, в якій опинилися європейські фермери вже розглядалося. Втім, як повідомив єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський за підсумками ради профільних міністрів держав ЄС у Брюсселі, Євросоюз не розглядає варіант запровадження мит на українську агропродукцію.

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