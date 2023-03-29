Польща закликає ЄС обмежити надходження українського зерна

Польща та інші країни регіону запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Та через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у середу, 29 березня, звернувся до Брюсселя з проханням обмежити кількість українського зерна, що надходить до Європейського Союзу, заявивши, що це дестабілізує місцеві ринки.

Традиційні експортні маршрути України були заблоковані після повномасштабного вторгнення Росії. Польща та інші країни регіону запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Також ЄС скасував митні збори та імпортні квоти, щоби полегшити транспортування. Проте через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни. У Польщі це призвело до протестів фермерів по всій країні.

"Ми не погоджувалися і досі не погоджуємося, щоб це зерно потрапило на польський чи румунський ринки і дестабілізувало їх. Ми просимо Європейську Комісію використати всі норми, щоб обмежити або заблокувати надходження українського зерна до Польщі як країни кінцевого призначення", - заявив журналістам Моравецький.

Польща також розраховує на допомогу ЄС у перепродажі зерна зі складів на інших ринках. "Ми хотіли би повністю позбутися цього зерна, оскільки всі наші сховища заповнені", - цитує прем'єра агентство AFP. Моравецький заявив, що країни його регіону надішлють листа до Брюсселя з закликом до "всіх можливих заходів, включаючи квоти та захисні мита", які можуть обмежити імпорт українського зерна.

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Фермери протестують і у Болгарії

У Болгарії в середу сотні фермерів почали триденну блокаду основних пунктів пропуску на кордоні з Румунією на знак протесту проти безмитного імпорту українського зерна, повідомляє Associated Press. Вони кажуть, що близько 40 відсотків їхнього торішнього врожаю залишається непроданим в умовах величезної пропозиції, тоді як приміщень для зберігання зерна всього за кілька місяців до майбутнього врожаю немає.

Минулого тижня Брюссель запропонував 56,3 мільйона євро компенсації постраждалим фермерам, з яких Болгарія отримає 16,7 мільйона євро, а Польща - майже 30 мільйонів. Втім, ці суми протестувальники та уряди вважають недостатніми.

Регіональна керівниця болгарської Спілки виробників зерна Даніела Дімітрова заявила, що український імпорт робить болгарських фермерів неконкурентоспроможними. "Ми солідарні з Європою та її підтримкою України, але Єврокомісія повинна дивитися на кожну окрему країну-члена і зробити фермерів конкурентоспроможними", - сказала вона.

У Польщі, на тлі передвиборної кампанії напередодні осінніх парламентських виборів, деякі лідери фермерів, як-от голова групи AGROUnia Міхал Колодзейчак, закликають міністра сільського господарства країни Генрика Ковальчика піти у відставку. За словами Колодзейчака, щонайменше вісім мільярдів злотих (1,7 мільярда євро) необхідні для компенсації фермерам і покращення інфраструктури, що веде до транзитних портів, тоді як українське зерно має бути відправлене напряму до місць призначення, а митні збори ЄС - знову запроваджені.

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У січні 2023 року питання щодо ситуації, у якій опинилися європейські фермери вже розглядалося. Втім, як повідомив єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський за підсумками ради профільних міністрів держав ЄС у Брюсселі, ЄС не розглядає варіант запровадження мит на українську агропродукцію.