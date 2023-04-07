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Україна призупиняє експорт зерна та соняшнику до Польщі - міністр
Фото: dpa/Ukrinform/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Україна призупиняє експорт зернових та олійних до Польщі

Олександр Куницький
34 хв. тому

Щоб усунути проблему затоварення польського ринку, Україна до нового сезону призупиняє експорт збіжжя та олійних культур до сусідньої країни. Про це домовились урядовці обох країн.

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Україна тимчасово відмовиться від експорту зернових та олійних культур до Польщі задля подолання проблеми із затоваренням польського ринку та на тлі протестів польських аграріїв. Про це заявив в п'ятницю, 7 квітня, міністр агрополітики та продовольства України Микола Сольський на спільній пресконференції з польським колегою Робертом Телусом на кордоні з Україною в Дорогуську, повідомляє пресслужба міністерства сільського господарства та розвитку села Польщі.

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"Ми всі розуміємо, хто винен у цій ситуації, але ми маємо вирішити проблему. Тому Україна утримається від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Польщі (до нового сезону. - Ред.)", - наводить польське відомство слова Сольського зі спільної пресконференції в Дорогуську.

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"Українська сторона виступила з пропозицією дуже сильно обмежити на якийсь час, а наразі навіть зупинити надходження зерна до Польщі", - сказав Телус.

Проблему експорту агропродукції обговорювали під час візиту Зеленського до Варшави

5 квітня президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Варшаві запевнив, що сторони знайшли вихід у питанні експорту української агропродукції до Польщі.

Раніше уряди низки країн-членів ЄС закликали Європейську Комісію обмежети надходження українського продовольства та розробити механізми, які допомогли б уникнути демпінгу цін на шкоду місцевим фермерам унаслідок надмірного експорту збіжжя й олійних культур з України.

Польські фермери навіть погрожували зірвати заходи під час візиту Зеленського до Варшави, а польський міністр агрополітики Генрик Ковальчик пішов у відставку.

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