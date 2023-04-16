ЄК: одностороння заборона імпорту з України - неприйнятна

Європейська Комісія (ЄК) відреагувала критикою на запровадження Польщею та Угорщиною заборони на імпорт зерна й сільгосппродукції з України. Як заявив у неділю, 16 квітня, речник Єврокомісії, односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними, повідомляє Reuters.

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"Ми знаємо про оголошення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, - йдеться у заяві речника Єврокомісії, надісланій електронною поштою. - У цьому контексті важливо підкреслити, що торговельна політика є виключною компетенцією ЄС і, отже, односторонні дії є неприйнятними".

"У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення в рамках ЄС", - додається в заяві.

Польща призупинила навіть транзит української агропродукції

Раніше в неділю міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда пояснив, що запроваджена урядом у Варшаві заборона на імпорт української сільгосппродукції, яка набула чинності напередодні, також поширюватиметься й на транзит цих товарів територією Польщі.

"Заборона є повною, включаючи заборону на транзит через Польщу", - написав Вальдемар Буда в Twitter.

Утім, він додав, що з українською стороною будуть проведені переговори щодо створення системи, яка гарантуватиме, що товари будуть лише проходити через Польщу і не потраплятимуть на місцевий ринок.

У Києві готові до пошуку компромісів

Раніше міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що польська заборона суперечить наявним двостороннім угодам, а також Угоді про асоціацію з ЄС і закликало до переговорів для врегулювання цього питання.

Також у Києві кажуть, що вже 17 квітня українські та польські міністри мають зустрітися в Польщі для перемовин, де обговорюватимуть питання транзиту.

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Нині Україна експортує більшість своїх сільськогосподарських товарів, насамперед зерно, через чорноморські порти, частину з яких було розблоковано в липні 2022 року відповідно до окремих угод між Україною та Туреччиною, а також Росією та Туреччиною й за участі Організації Об'єднаних Націй.

Другорядний для України експортний маршрут

За даними українського відомства, щомісяця через чорноморський зерновий коридор з України вивозиться близько трьох мільйонів тонн зерна, тоді як через територію Польщі до європейських портів прямує лише до 200 тисяч тонн.

Водночас міністр аграрної політики України Микола Сольський навів днями дані, згідно з якими щомісяця польський кордон перетинає від 500 до 700 тисяч тонн різноманітної української сільськогосподарської продукції, зокрема зерна, рослинної олії, цукру, яєць, м'яса тощо.

Через наплив значної кількості українського зерна та інших продуктів харчування, що значно дешевші за вироблені в ЄС, на ринках сусідніх з Україною країн-членів ЄС стався обвал цін, що завдало значної шкоди місцевим фермерам і агрокомпаніям.

Попри це в ЄС раніше наголошували, що не збираються обмежувати імпорт товарів харчування з України.