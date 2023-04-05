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Президент України Володимир Зеленський з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким
Президент України Володимир Зеленський з прем’єр-міністром Польщі Матеушем МоравецькимФото: Michal Dyjuk/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Україна і Польща знайшли вихід у питанні експорту зерна

Олександр Куницький
3 год. тому

Найближчим часом питання експорту української агропродукції буде остаточно розв'язано, запевнив президент України Володимир Зеленський. Не може бути складнощів між близькими партнерами, додав він.

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Україна та Польща знайшли вихід у питанні української агропродукції, що надходить до Європейського Союзу. Про це заявив у середу, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Ми (разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. - Ред.) обговорювали питання наших фермерів - польських і українських. Ми знайшли вихід, я вважаю, що найближчими днями, тижнями ми остаточно розв'яжемо всі питання, тому що не може бути якихось складнощів між такими близькими партнерами та реальними друзями, як Польща та Україна", - цитує українського президента агентство "Укрінформ".

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Невдоволення фермерів через українську агропродукцію

Питання української агропродукції призвело до масових протестів польських фермерів і відставки міністра сільського господарства Польщі Генрика Ковальчика. Він заявив, що залишає посаду через рішення Європейської Комісії продовжити безмитний імпорт українського зерна до червня 2024 року. Запровадження мит вимагали польські фермери.

ЄС скасував митні збори та імпортні квоти на низку українських товарів, щоби полегшити транспортування після того, як традиційні експортні маршрути були заблоковані через повномасштабне вторгнення Росії. Україна експортує значну частину товарів через Польщу та сусідні країни. Агропродукція мала йти транзитом в інші держави, але через проблеми з логістикою, як стверджують польські фермери, залишається в країні, знижуючи місцеві ціни.

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Задля "припинення дестабілізації ринків" прем'єри Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС: збіжжя, олійних культур, яєць, птиці та цукру. Вони запропонували знайти рішення, яке гарантує, що українське зерно не лишатиметься в ЄС, або відновити тарифи та квоти на українські товари.

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