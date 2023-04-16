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Фото: Alexey Furman/Getty Images
ЕкономікаУгорщина

Угорщина заборонила імпорт агропродукції з України

Жан Рофе | Ольга Журавльова
2 год. тому

Заборона на ввезення українського зерна, олійних культур та інших сільгосппродуктів до Угорщини триватиме до 30 червня 2023 року.

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Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт зерна, олійних культур і деяких інших агропродуктів з України. Про це в суботу, 15 квітня, заявив угорський міністр сільського господарства Іштван Надь.

"Уряд прихильний до відстоювання інтересів угорської фермерської спільноти, тому за відсутності значущих заходів ЄС він тимчасово, подібно до Польщі, забороняє імпорт зерна та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України до Угорщини", - наводяться слова Надя на сайті угорського уряду.

За його словами, українські сільгоспвиробники використовують методи, які заборонені в Євросоюзі, що дає їм змогу уникати зайвих витрат і експортувати на європейський ринок велику кількість м'яса птиці, яєць і меду на додаток до зернових і олійних культур. У результаті фермери Центральної Європи позбавляються можливості продавати власну продукцію, сказав Надь.

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Заборона діятиме до кінця червня

За даними мінсільгоспу Угорщини, заборона триватиме до 30 червня 2023 року. Будапешт очікує, що до цього терміну ЄС перегляне тимчасове скасування мит на українські товари і забезпечить справедливі ринкові умови для європейського сільського господарства.

Раніше про обмеження імпорту сільгосппродукції з України заявила Польща. Заборона також діятиме до 30 червня 2023 року. У Києві відповіли, що шкодують через рішення Варшави й сподіваються на компроміси.

Як повідомлялося, ЄС призупинив дію ввізних мит і квот на українську агропродукцію задля економічної підтримки країни після того, як її порти заблокувала РФ. Термін полегшеного митного режиму з Україною спливає в червні, але Єврокомісія вже запропонувала подовжити його ще на рік. Тим часом європейські виробники скаржаться на те, що зростання українського імпорту чинить тиск на регіональні ринки і деякі фермери зазнають збитків.

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