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Фото: Alexey Furman/Getty Images
ЕкономікаБолгарія

Болгарія обдумує можливу заборону імпорту зерна з України

Ольга Журавльова
3 год. тому

В уряді Болгарії розмірковують над можливістю запровадження заборони на ввезення українського зерна слідом за Угорщиною та Польщею.

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Болгарський уряд розмірковує над можливістю запровадження заборони на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною. Про це заявив міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечов, повідомляє BNR News.

"Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим більше що, коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави, є серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів", - заявив він.

Гечов додав, що заборону вже обговорювали з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Водночас повідомляється, що Болгарія звернулася із запитом щодо цієї проблеми до Брюсселя ще у вересні минулого року.

На 18 квітня заплановані консультації щодо ембарго і з президентом Руменом Радєвим.

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Напередодні Європейська Комісія (ЄК) відреагувала критикою на запровадження Польщею та Угорщиною заборони на імпорт зерна й сільгосппродукції з України. Як заявив у неділю, 16 квітня, речник Єврокомісії, односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними.

Як повідомлялося, ЄС призупинив дію ввізних мит і квот на українську агропродукцію задля економічної підтримки країни після того, як її порти заблокувала РФ. Термін полегшеного митного режиму з Україною спливає в червні, але Єврокомісія вже запропонувала подовжити його ще на рік.

Тим часом через наплив значної кількості українського зерна та інших продуктів харчування, що значно дешевші за вироблені в ЄС, на ринках сусідніх з Україною країн-членів ЄС стався обвал цін, що завдало значної шкоди місцевим фермерам і агрокомпаніям.

Читайте також: ЄК: одностороння заборона Польщі і Угорщини імпорту з України - неприйнятна

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