Болгарія обдумує можливу заборону імпорту зерна з України

В уряді Болгарії розмірковують над можливістю запровадження заборони на ввезення українського зерна слідом за Угорщиною та Польщею.

Болгарський уряд розмірковує над можливістю запровадження заборони на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною. Про це заявив міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечов, повідомляє BNR News.

"Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим більше що, коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави, є серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів", - заявив він.

Гечов додав, що заборону вже обговорювали з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Водночас повідомляється, що Болгарія звернулася із запитом щодо цієї проблеми до Брюсселя ще у вересні минулого року.

На 18 квітня заплановані консультації щодо ембарго і з президентом Руменом Радєвим.

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Напередодні Європейська Комісія (ЄК) відреагувала критикою на запровадження Польщею та Угорщиною заборони на імпорт зерна й сільгосппродукції з України. Як заявив у неділю, 16 квітня, речник Єврокомісії, односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними.

Як повідомлялося, ЄС призупинив дію ввізних мит і квот на українську агропродукцію задля економічної підтримки країни після того, як її порти заблокувала РФ. Термін полегшеного митного режиму з Україною спливає в червні, але Єврокомісія вже запропонувала подовжити його ще на рік.

Тим часом через наплив значної кількості українського зерна та інших продуктів харчування, що значно дешевші за вироблені в ЄС, на ринках сусідніх з Україною країн-членів ЄС стався обвал цін, що завдало значної шкоди місцевим фермерам і агрокомпаніям.

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