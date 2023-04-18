Польща розблокує транзит агропродукції з України - Київ

Київ та Варшава домовились про відновлення транзиту сільськогосподарської продукції через Польщу у ніч на 21 квітня, повідомила міністерка економіки України.

Польща розблокує транзит агропродукції з України, повідомила ввечері вівторка, 18 квітня, перша віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Ми розуміємо ситуацію польських фермерів, і польська сторона розуміє становище українських фермерів, які страждають від війни. Зрештою, першопричина цієї ситуації є саме російська агресія. І ми зробимо все, щоб Росія не скористалася цією ситуацією", - написала віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко у Facebook.

За її словами, за результатами переговорів було вирішено, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблокований у ніч з 20 на 21 квітня.

Свириденко зазначила, що польська сторона поінформувала щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі та наголосила, що українські експортери з відповідальністю ставитимуться до цих вимог.

П'ять країн ЄС просили Брюссель обмежити імпорт зерна з України

Раніше у березні прем'єр-міністри Словаччини, Польщі, Болгарії, Румунії та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС: збіжжя, олійних культур, яєць, птиці та цукру.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну традиційні експортні маршрути були заблоковані, тому низка країн Євросоюзу запропонувала допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн, а Європейська Комісія скасувала митні збори й квоти, щоби полегшити транспортування. Водночас через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни.

У Польщі така ситуація призвела до протестів фермерів по всій країні. Через масові акції протестів і небажання Брюсселя йти на поступки міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку 5 квітня.

Після зустрічі з новим польським колегою Робертом Телусом 7 квітня український міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що Україна тимчасово відмовиться від експорту зернових та олійних культур до Польщі задля подолання проблеми з затоваренням польського ринку. Також подібні обмеження наклали в Угорщині та Словаччині, а в Румунії заявили про такий намір.