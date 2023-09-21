Візова афера у Польщі: ЄС вимагає відповідей від Варшави

Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон нещодавно написала листа до націонал-консервативного уряду Польщі з проханням - а точніше з вимогою, оскільки часу на відповідь відведено лише 14 днів - відповісти на термінові запитання щодо ймовірних зловживань польськими консульствами у процесі видачі віз. "Звинувачення викликають велике занепокоєння", - заявила в Брюсселі речниця комісарки з питань внутрішніх справ Анітта Гіппер.

Приватний телеканал TVN і польські опозиційні партії звинувачують польське міністерство закордонних справ у видачі сотень тисяч віз за останні 30 місяців, можливо, в обмін на грошові виплати, переважно заявникам з Азії та Африки. Польський уряд вже визнав, що, можливо, мали місце кілька сотень випадків хабарництва за видачу віз. Заступника міністра закордонних справ було звільнено з посади, а трьох осіб після розслідування польської спецслужби було взято під варту. Утім, цифра в 250 тисяч або навіть 350 тисяч випадків, про які пишуть у ЗМІ, є "абсурдною", заявив у Варшаві міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Німеччина також хоче фактів

Камінський провів телефонну розмову з міністеркою внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser), яка зажадала від нього роз'яснень, а також озвучила низку запитань до свого польського колеги. Перш за все, Фезер хоче знати, чи могли люди, які начебто купили візи, подорожувати до Німеччини та інших країн Шенгенської зони.

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Незрозуміло, звідки взялася цифра в кілька сотень тисяч віз, нібито виданих Польщею за останні 30 місяців. Єдиним джерелом цієї інформації є список, опублікований польською онлайн-платформою Konkret24, яка, своєю чергою, належить телеканалу TVN. Згідно з цим списком, на який також посилається портал schengenvisainfo.com, у 2022 році та першій половині 2023 року польські консульства видали 139 тисяч віз українцям, 120 тисяч віз вихідцям з Білорусі та 11 тисяч віз громадянам Туреччини. У цьому списку країни Азії представлені лише цифрами від дев'яти до п'яти тисяч віз. Африканські країни взагалі не вказано.

Про які саме польські візи йдеться?

Йдеться про національні візи (шенгенська віза типу D). Це візи, які дозволяють лише в'їзд до Польщі та роботу в країні протягом тривалого періоду часу, але не в інших країнах Шенгенської зони. Незрозуміло, якою мірою звинувачення стосуються також віз для короткострокового перебування протягом максимум 90 днів у всіх країнах Шенгенської зони (візи типу С).

Польський уряд тепер повинен на вимогу Європейської Комісії представити чітку статистику видачі віз. Візи типу С реєструються в "Шенгенській інформаційній системі" ЄС і можуть бути доступними для всіх прикордонних органів. Планується, що національні візи типу D оброблятимуться в "Шенгенській інформаційній системі" лише в найближчому майбутньому, тому дані щодо цих віз наразі перевірити складно.

Польща відкидає звинувачення

"Ми покладаємося на те, що польська влада надасть Єврокомісії необхідну інформацію і проведе розслідування цих звинувачень", - заявила речниця єврокомісарки з питань внутрішніх справ Аніта Гіппер.

Натомість міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що попросив свою німецьку колегу "не вірити нісенітницям", які поширює опозиція. Польща перебуває у розпалі передвиборчої кампанії. 15 жовтня правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) хоче знову отримати більшість у парламенті. Через цей скандал вона перебуває під значним тиском з боку основної опозиційної партії, ліберальної "Громадянської платформи". Остання звинувачує уряд у лицемірстві, адже той, з одного боку, виступає проти імміграції, а з іншого - буцімто продає візи іммігрантам.

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ЄС роками звинувачує Польщу в порушенні принципу верховенства права під час реформи судової системи. Європейський суд виніс кілька рішень проти Польщі у цій справі. Натомість польський уряд регулярно виступає з різкими звинуваченнями на адресу інституцій ЄС у Брюсселі. ЄС припинив виплати з інвестиційних програм для Польщі. Тому довіра до уряду партії "Право і справедливість", яка зараз ще й перебуває у вирі передвиборчої кампанії, у Брюсселі є відносно обмеженою.