З початку року з Росії виїхали понад 400 тисяч людей

Кількість росіян, які виїхали за кордон у першому півріччі 2022 року, вдвічі більша, ніж за аналогічний період попереднього.

У першому півріччі 2022 року з Росії виїхали за кордон 419 тисяч осіб. За даними Федеральної служби державної статистики РФ (Росстат), які поширили російські ЗМІ 5 вересня, це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли країну залишили 202 тисячі людей.

Торік у першому півріччі в Росії фіксувався міграційний приріст, який становив 114 тисяч осіб, а цього року зафіксоване міграційне зменшення в 97 тисяч осіб.

Зокрема, за даними Росстату, цього року з Росії до країн Співдружності незалежних держав (СНД) виїхали 368 тисяч осіб, а повернулися 294 тисячі. Міграційний відтік склав 73 тисячі осіб проти приросту на 111 тисяч 2021 року. До інших країн виїхали трохи більше 50 тисяч людей, а повернулися 27 тисяч - мінус 23 тисячі осіб проти приросту на 2,5 тисячі минулого року.

"Кількість вибулих із РФ збільшилася на 216,5 тисячі людей, або в 2,1 рази, як за рахунок емігрантів до держав-учасниць СНД - на 189 тисяч осіб, або в 2,1 рази, так і за рахунок вибулих у країни далекого зарубіжжя - на 27,6 тисячі осіб, або у 2,2 рази", - зазначили в Росстаті.

Візові обмеження для росіян

31 серпня міністри закордонних справ Європейського Союзу домовилися скасувати спрощену процедуру видачі віз росіянам. Водночас вони не змогли погодити повну заборону на видачу віз громадянам РФ, чого вимагали насамперед країни Балтії та Польща.

У зв'язку з цим Латвія, Литва, Естонія та Польща заявили, що самі розглянуть можливість заборони в'їзду російським туристам з шенгенськими візами.

Візові обмеження для всіх росіян не підтримують в США. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав, що Сполучені Штати запровадили візові обмеження для окремих громадян РФ, а забороняти видачу віз усім, на його думку, не продуктивно.

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