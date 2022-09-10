Київ розраховує на ФРН у формуванні графіка постачань зброї

Німеччина готова допомогти Україні у формуванні такого графіка, а також в підготовці ЗСУ до зими і розмінуванні територій.

Україна закликає партнерів розробити і дотримуватися графіка у постачанні зброї та боєприпасів. "Щодня в Україну мають надходити нові види озброєнь і амуніція до них. Це запорука перемоги, а перемога України - це припинення війни, а припинення війни - це вирішення величезної кількості проблем, з якими зараз стикається Європа", - сказав Кулеба на пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) у Києві в суботу, 10 вересня.

Він наголосив, що Україна розраховує на допомогу Німеччині в цьому питанні і подякував Бербок за її готовність працювати над цим.

Німеччина обіцяє продовжувати постачання озброєнь

В свою чергу голова німецького МЗС зазначила, що її країна вже надає Києву важке озброєння, зокрема за останній час була передана радіолокаційна станція Cobra та зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Наразі, нагадаємо, Україна отримала вже 20 таких установок, надалі планується передача ще 10, щоб довести їхню кількість до обіцяних 30.

"До цього будуть додаватися системи протиповітряної оборони", - наголосила Бербок, говорячи про заплановану передачу систем ППО IRIS-T.

Також за її словами, Німеччина надасть Україні зимовий одяг і інше оснащення для військових, і проводить переговори з іншими країнами щодо закупівлі боєприпасів. "Федеральний уряд хоче, щоб наша підтримка повністю відповідала вашим потребам і розвитку ситуації", - наголосила міністерка.

Однак вона не дала чіткої відповіді на питання, чому Берлін відмовив Києву у постачанні сучасних німецьких танків Leopard-2. В свою чергу Кулеба висловив думку, що врешті Німеччина погодиться на поставки цих танків, хоча і підкреслив, що у України зараз немає часу чекати на це. "Я переконаний, що німецький уряд здатен ухвалювати ці рішення, але це займає дуже багато часу. І я переконаний, що в результаті і німецькі танки будуть поставлятися в Україну", - наголосив він.

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Демілітаризація ЗАЕС

Анналена Бербок зазначила, що Російська Федерація перетворила Запорізьку АЕС на свого роду зброю, і наразі можна лише подякувати співробітникам станції за те, що "досі не сталося найгіршого".

"Ми закликаємо Москву допустити на довгий строк МАГАТЕ на станцію і повністю прибрати звідти озброєння", - сказала вона, додавши, що Росія має передати контроль над ЗАЕС єдиному її правовому власнику - Україні.

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Допомога з розмінуванням

Голова МЗС Німеччини, яка в ході візиту також відвідала постраждалі від російської окупації населені пункти на Київщині, зазначила, що наразі ще одна велика проблема для України - велика кількість мін і інших вибухонебезпечних предметів на звільнених територіях. "В замінованій країні не може проходити відбудова. Тому окрім зброї ми хочемо надавати вам підтримку у розмінуванні", - зазначила Бербок.

За її словами, Німеччина також готова допомогти у відбудові звільнених територій і їхній підготовці до зими.

Німеччина сприятиме євроінтеграції України

За словами Кулеби, в ході переговорів Бербок запевнила його, що Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. "Ми домовилися про започаткування проєкту між міністерствами закордонних справ Німеччини та України, у рамках якого Німеччина конкретними ресурсами та можливостями зміцнюватиме інституційні можливості МЗС у питанні європейської інтеграції", - розповів він.

В свою чергу Бербок запевнила, що Німеччина розглядає Україну, як частину європейської родини. "І будемо підтримувати стільки, скільки це буде потрібно", - наголосила вона.