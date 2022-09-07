У РФ назвали нову дату "референдумів" в окупованих регіонах

Генсек російської партії влади "Єдина Росія" Андрій Турчак запропонував провести 4 листопада "референдуми" про анексію Росією окупованих нею територій Донбасу та інших частин України, йдеться у повідомленні, оприлюдненому у середу, 7 вересня, на сайті "Єдиної Росії".

Турчак став першим російським чиновником такого високого рангу, який назвав конкретну можливу дату подібних "референдумів". Він стверджує, що жителі Донбасу "мріють про русский мир".

Легітимізувати за допомогою європейців

За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, росіяни мають великі проблеми із підготовкою до так званих "референдумів", зокрема через успіхи Збройних сил, активну діяльність руху опору та суспільні настрої, які залишаються на боці України. "Тому для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені росіяни готують "незалежних спостерігачів", серед яких, зокрема, можуть бути і громадяни Євросоюзу", - повідомило ГУР в Telegram.

Серед можливих кандидатів в українській спецслужбі назвали депутата парламенту Берліна від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Ґуннара Ліндеманна (Gunnar Lindemann) та його однопартійця, колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме (Ulrich Oehme), який у 2018 році їздив до окупованого Криму на президентські вибори. Інші можливі "спостерігачі", за даними ГУР МОУ - це глави "представництв ДНР" в Італії, Бельгії та Фінляндії, а також голова ультраправої партії "Сербська ліга" Александр Джурджев та французький громадський діяч Ксав'є Моро.

Світові лідери застерігають Путіна від "референдумів"

В рамках другого саміту "Кримської платформи", який відбувся у Києві 23 серпня, лідери країн Заходу застерегли Росію від спроб анексувати інші території України за кримським сценарієм, зокрема за допомогою "референдумів". "Будь-який фейковий референдум або інші спроби змінити статус частин української території ніколи не буде визнано", - наголосив тоді канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

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Він додав, що такий крок з боку Росії унеможливить будь які переговори з Москвою. Такої самої думки дотримується і президент України Володимир Зеленський. В свою чергу Борис Джонсон, який на той момент ще був прем'єр-міністром Великобританії, наголосив, що президент РФ Володимир Путін "планує більше анексій та більше фейкових референдумів, тому зараз як ніколи важливо єднатися".