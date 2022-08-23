Західні лідери застерігають РФ від нових анексій в Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що "будь-який фейковий референдум або інші спроби змінити статус частин української території" унеможливлять переговори з Росією.

Лідери країн Заходу застерігли Росію від спроб анексувати інші території України за кримським сценарієм. Свою позицію вони висловили у відеозверненнях в рамках другого саміту "Кримської платформи", що відбувся у Києві у вівторок, 23 лютого.

Анексія Криму у 2014 році спричинила "очевидне погіршення гуманітарної ситуації та інших гуманітарних прав на півострові", заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає агенція AFP.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що західні лідери "засуджують спроби Росії силоміць інтегрувати частини української території". "Будь-який фейковий референдум або інші спроби змінити статус частин української території ніколи не буде визнано", - сказав він.Такий крок з боку Росії унеможливить будь які переговори з Москвою, підкреслив Шольц.

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Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, наголосила, що Москва використовувала Крим як плацдарм для атак на Україну, а також "як випробувальний майданчик для жорстоких методів, які Росія зараз застосовує на інших окупованих територіях України".

На думку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який восени залишає посаду, президент РФ Володимир Путін "планує зробити з частинами України, та й з усією Україною, те, що вчинив з Кримом".

"Він планує більше анексій та більше фейкових референдумів, тому зараз як ніколи важливо єднатися", - наголосив він.

Російська окупаційна влада неодноразово повідомляла про підготовку до так званих референдумів на захоплених територіях, зокрема на Херсонщині та у Запорізькій області.