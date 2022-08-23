  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Проросійський банер в окупованому Херсоні
Проросійський банер в окупованому ХерсоніФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Західні лідери застерігають РФ від нових анексій в Україні

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що "будь-який фейковий референдум або інші спроби змінити статус частин української території" унеможливлять переговори з Росією.

https://www.dw.com/uk/zahidni-lideri-zasterigaut-rf-vid-novih-aneksij-v-ukraini/a-62904091

Лідери країн Заходу застерігли Росію від спроб анексувати інші території України за кримським сценарієм. Свою позицію вони висловили у відеозверненнях в рамках другого саміту "Кримської платформи", що відбувся у Києві у вівторок, 23 лютого.

Анексія Криму у 2014 році спричинила "очевидне погіршення гуманітарної ситуації та інших гуманітарних прав на півострові", заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає агенція AFP.

Читайте також: Як Кривий Ріг приймає переселенців з Херсонщини

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що західні лідери "засуджують спроби Росії силоміць інтегрувати частини української території". "Будь-який фейковий референдум або інші спроби змінити статус частин української території ніколи не буде визнано", - сказав він.Такий крок з боку Росії унеможливить будь які переговори з Москвою, підкреслив Шольц.

Читайте також: Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю": до чого призвела окупація

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, наголосила, що Москва використовувала Крим як плацдарм для атак на Україну, а також "як випробувальний майданчик для жорстоких методів, які Росія зараз застосовує на інших окупованих територіях України".

На думку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який восени залишає посаду, президент РФ Володимир Путін "планує зробити з частинами України, та й з усією Україною, те, що вчинив з Кримом".

"Він планує більше анексій та більше фейкових референдумів, тому зараз як ніколи важливо єднатися", - наголосив він.

Російська окупаційна влада неодноразово повідомляла про підготовку до так званих референдумів на захоплених територіях, зокрема на Херсонщині та у Запорізькій області. 

"Референдум" у Запоріжжі - новий "Крим" Путіна?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський

Зеленський: Україна не готова до припинення вогню

Конфлікти
42 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Запорізька АЕС є найбільшою атомною станцією в Європі

Як себе убезпечити, якщо на ЗАЕС станеться викид радіації

Як себе убезпечити, якщо на ЗАЕС станеться викид радіації

Здоров'я
5 год. тому
Суд у Києві почав розгляд справи колишнього начальника в'язниці "Ізоляція"

Як проходить суд над ексначальником в'язниці "Ізоляція"

Як проходить суд над ексначальником в'язниці "Ізоляція"

Політика
3 год. тому
Ukraine Kiew | Frau mit Waffe & ukrainischer Flagge auf russischem Panzer

Українські військові: "Ми проливаємо кров за незалежність"

Українські військові: "Ми проливаємо кров за незалежність"

Суспільство
5 год. тому
05:33 хв.
На місці підриву автомобіля, в якому їхала Дар'я Дугіна

Що відомо про загибель доньки Дугіна

Що відомо про загибель доньки Дугіна

Злочинність
10 год. тому
Органічні добрива - дешева альтернатива міндобривам

Дефіцит міндобрив? Допоможе рідкий гній

Дефіцит міндобрив? Допоможе рідкий гній

Економіка
11 год. тому
Потік російських туристів до Білорусі зріс

У Білорусь ринув потік росіян. Що їх приваблює?

У Білорусь ринув потік росіян. Що їх приваблює?

Суспільство
22 серпня 2022 р.
На головну сторінку