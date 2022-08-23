Західні лідери застерігають РФ від нових анексій в Україні

Лідери країн Заходу застерігли Росію від спроб анексувати інші території України за кримським сценарієм. Свою позицію вони висловили у відеозверненнях в рамках другого саміту "Кримської платформи", що відбувся у Києві у вівторок, 23 лютого.
Анексія Криму у 2014 році спричинила "очевидне погіршення гуманітарної ситуації та інших гуманітарних прав на півострові", заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає агенція AFP.
Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що західні лідери "засуджують спроби Росії силоміць інтегрувати частини української території". "Будь-який фейковий референдум або інші спроби змінити статус частин української території ніколи не буде визнано", - сказав він.Такий крок з боку Росії унеможливить будь які переговори з Москвою, підкреслив Шольц.
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, наголосила, що Москва використовувала Крим як плацдарм для атак на Україну, а також "як випробувальний майданчик для жорстоких методів, які Росія зараз застосовує на інших окупованих територіях України".
На думку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який восени залишає посаду, президент РФ Володимир Путін "планує зробити з частинами України, та й з усією Україною, те, що вчинив з Кримом".
"Він планує більше анексій та більше фейкових референдумів, тому зараз як ніколи важливо єднатися", - наголосив він.
Російська окупаційна влада неодноразово повідомляла про підготовку до так званих референдумів на захоплених територіях, зокрема на Херсонщині та у Запорізькій області.