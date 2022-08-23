Дуда висловився за повний демонтаж "Північного потоку-2"

Президент Польщі заявив, що не може бути повернення до звичних зв'язків із Росією. Він також заявив, що варто звільнити всю територію України від окупантів, у тому числі і Крим.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не може бути повернення до звичних зв'язків із Росією та висловився за повний демонтаж "Північного потоку -2".

"Зміна політики на Заході - це не просто повне припинення "Північного потоку-2", а також ліквідація, повний демонтаж цього потоку", - заявив Дуда під час виступу на другому саміті Кримської платформи у Києві у вівторок, 23 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

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"Крим - така сама частина України, як Гданськ та Люблін - це Польща"

Київ має звільнити всю територію України, у тому числі і Крим, заявив також Дуда.

"Через руйнування та знищення України ми не маємо можливості повернутися до тієї лінії, яка була 23 лютого цього року. Треба звільнити всю територію України разом із Кримом у міжнародно визнаних кордонах", - сказав він.

Президент Польщі наголосив, що Крим є і залишається такою самою частиною України, як Гданськ та Люблін є частиною Польщі.

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Зеленський: Україна робитиме все для деокупації Криму

Перший саміт Кримської платформи в Україні відбувся 23 серпня 2021 року. Цього року до заходу в режимі онлайн долучилися представники 60 країн і міжнародних організацій, зокрема приєдналися країни Африканського континенту й Латинської Америки, яких не було на першому саміті, повідомляє офіс президента.

"Ми робитимемо все, щоб деокупувати наш український півострів Крим. Кримська платформа - це чудовий політичний інструмент для обговорення та деокупації частин нашої прекрасної держави", - запевнив свого польського колегу президент України Володимир Зеленський під час зустрічі перед самітом.

Президент Польщі прибув до Києва для обговорення подальшої підтримки України у війні проти російських окупантів, включаючи військову допомогу.

Під час виступу у Верховній Раді він подякував Україні, за захист Європи "від навали російського імперіалізму". За його словами, для України та Польщі настав час підписати нову добросусідську угоду і наголосив, що ознакою добрих польсько-українських відносин буде швидкісне залізничне сполучення між Києвом та Варшавою.