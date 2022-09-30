Прощавай, "Газпром": газовики ФРН планують майбутнє без РФ

Німецькі фахівці газової галузі більше не розраховують на російські постачання, для них епоха співпраці Німеччини та Росії закінчилася. Завдяки повним газосховищам та новим СПГ-терміналам вони з обережним оптимізмом оцінюють шанси на стабільне постачання цієї зими. Вони роблять ставку на скраплений газ і бачать більш віддалене майбутнє галузі (2030 рік і далі) у декарбонізації - у переході головним чином на "зелений" водень, а також на біометан та синтетичні гази.

Колишня Gazprom Germania не купуватиме газ із РФ

Таке основне враження від найважливішої в Німеччині щорічної галузевої конференції Gas 2022, проведеної економічним виданням Handelsblatt 27 та 28 вересня у Берліні та одночасно в онлайн-форматі. Перед початком учасникам вже було відомо про аварії (як вважалося на той момент) на двох "Північних потоках". Ця новина не опинилася у центрі уваги, але, природно, обговорювалася - на сцені і особливо у кулуарах. У будь-якому випадку вона посилила загальний вкрай скептичний настрій щодо майбутньої ролі "Газпрому" та Росії у газопостачанні ФРН та ЄС.

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Найчіткіше ці настрої висловив Еґберт Леґе (Egbert Laege), голова компанії Securing Energy for Europe (SEFE). Вона управляє активами колишньої доньки "Газпрому" Gazprom Germania, які німецька держава взяла під свій контроль, але, як уточнив Леґе, поки що (на відміну від компанії Uniper) формально не націоналізувала (хоча все до цього йде).

За словами кризового менеджера, "ми виходимо з того, що російського газу не буде в короткостроковій та середньостроковій перспективі, а в довгостроковому плані Німеччина сама не хоче більше співпрацювати з Росією, тому нереалістично очікувати, що ми ще закуповуватимемо газ із російських джерел".

Боротьба з дефіцитом газу: СПГ-термінали, ПСГ та економія

У такій ситуації однією з головних тем конференції стало питання, як Німеччина забезпечуватиме себе "блакитним паливом" у надзвичайних умовах майбутньої зими. Насправді йдеться про дві майбутні зими, уточнив глава Федерального агентства з мереж (BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller). Він перерахував три ключові фактори, від яких залежатиме стабільне газопостачання у майбутні півтора роки.

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Насамперед він назвав потужності для прийому скрапленого газу. "Якщо цієї зими нам вдасться ввести в дію три регазифікаційні судна, це допоможе". А взимку 2023-24 буде, за його словами, "другий транш". Клаус Мюллер нагадав, що уряд ФРН орендував 5 плавучих СПГ-терміналів, і додав, що приватні інвестори можуть запустити "ще один, або два, або три". На конференції співвласник компанії Deutsche ReGas докладно представив проєкт у Лубміні. Те, що голова регулюючого органу допускає в Німеччині ще два приватні СПГ-термінали (загалом, виходить, вісім) - стало новиною.

Другою передумовою для стабільного проходження майбутньої зими Клаус Мюллер вважає економію газу щонайменше на 20 відсотків. Він назвав "грандіозними" успіхи промисловості при швидкому переведенні виробничих процесів з газу на нафту та вугілля. Саме це, а не скорочення виробництва, забезпечило основну економію. Зараз, пояснив він, найбільше питання: як у опалювальний сезон поведуться домашні господарства.

Третій чинник: Німеччина входить у холодну пору року з великими запасами газу, адже рівень заповнення німецьких газосховищ (найпотужніших у всьому ЄС) вже перевищив 91 відсоток, і закачування триває. Завдяки цим резервам, наголосив глава BNetzA, "ми виграємо час у разі виникнення гострого дефіциту". У такому разі посилений відбір газу з ПСГ дозволить дещо відтягнути той момент, коли регулятору доведеться відключати промислові підприємства від газопостачання.

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Бізнес просить, розповів Клаус Мюллер, хоча б завчасно попереджати його про майбутні відключення, щоб встигнути підготувати технологічні процеси: "Але я поки не знаю, чи виявимося ми взагалі в ситуації нестачі газу, чи станеться це один раз, чи буде кілька випадків". Глава BNetzA готовий обіцяти сповіщення за добу, але не впевнений, що в надзвичайній ситуації зможе робити це за 48 і тим більше за 72 години.

Однак, поки що немає ознак, що найближчими місяцями виникне потреба у відключеннях. Але Клаус Мюллер дав зрозуміти, що його особливо непокоїть лютий: "У Німеччині цього місяця часто буває холодно".

Норвегія стала головним постачальником газу для Німеччини

Вже в грудні планується ввести в дію перші два плавучі СПГ-термінали в Лубміні та Вільгельмсгафені, незабаром після цього має запрацювати ще одне регазифікаційне судно в Брунсбюттелі. А головне: стабільно йде і йтиме трубопровідний газ із Норвегії.

"Ми збільшили постачання до Німеччини на 17 відсотків і довели їх до 37 мільярдів кубометрів на рік", - повідомила на конференції Ніна Шольц (Nina Scholz), яка очолює представництво норвезького енергетичного концерну Equinor у Берліні. Отже, Норвегія стала тепер із часткою приблизно 40 відсотків головним постачальником "блакитного палива" до ФРН замість Росії.

"Ми експортуємо все, що можемо", - запевнила Ніна Шольц, але додала, що Equinor прагне тепер розширити постачання до ФРН та ЄС скрапленого газу, причому як зі свого норвезького заводу, який повернувся цього літа в дію після пожежі та тривалого ремонту, так і "з нашого глобального портфеля", насамперед з Африки.

Нідерланди подають приклад Німеччині

Але наскільки реалістично вже цієї зими знайти заміну зруйнованому тепер "Північному потоку" потужністю 55 мільярдів кубометрів? Представниця Gasunie Брітта ван Бовен (Britta van Boven) нагадала німецьким колегам, що експерти цієї нідерландської компанії ще в липні представили дослідження, згідно з яким ЄС цілком може обійтися без російського газу, якщо більш економно використовуватиме "блакитне паливо" (аналогічні дослідження були і в Німеччині).

Емсхавен, 8 вересня 2022 року. Урочиста церемонія з нагоди прибуття першого танкера на новий СПГ-термінал Фото: ANP/IMAGO

У Нідерландах, продовжила вона, промисловість налаштована зараз заощадити 25 відсотків, ще приблизно 20 відсотків могли б зберегти домашні господарства. До того ж, паралельно зі зниженням попиту зростатиме пропозиція. Так, 15 вересня в Емсхавені видав перший газ терміново орендований новий плавучий регазифікаційний термінал, який на початку грудня вийде на повну потужність. З моменту нападу Росії на Україну до початку його експлуатації минуло всього 203 дні, з неприхованою гордістю наголосила топменеджерка Gasunie.

Скраплений газ із США: нова залежність?

Бум СПГ продовжуватиметься, нинішні високі ціни викличуть приплив інвестицій як у заводи зі скрапленого газу всюди у світі, так і в регазифікаційні потужності в ЄС, і найпізніше до 2030 року постачання зі США повністю замінять трубопровідний газ з Росії, спрогнозував глава німецької лобістської організації газової галузі Zukunft Gas Тімм Келер (Timm Kehler).

"Чи не змінюємо ми тим самим одну залежність на іншу? Це маємо вирішити на політичному рівні", - додав він. У будь-якому випадку, запевнив він, у газу як енергоносія - великі перспективи, особливо у ФРН: "Жодна інша країна в Європі не використовує газ настільки інтенсивно в промисловості, як Німеччина". Водночас представник інтересів галузі наголосив, що йдеться зовсім не лише про природний газ, але також про водень, біометани, синтетичні гази. У міру декарбонізації економіки вони все більше замінятимуть викопне "блакитне паливо".

Курс на "зелений" водень та біометан

Тому "майбутні газові партнерства початково мають бути партнерствами з декарбонізації", наголосив професор Ерфуртського університету Андреас Ґольдтау (Andreas Goldthau), який виступив на тему "Кліматична політика як геополітика. Яку роль грає при цьому газ?".

Ключова теза вченого: домовляючись з потенційними постачальниками СПГ, наприклад, у багатій на сонце Африці, треба одразу ж орієнтувати їх на те, що в не такій далекій перспективі Німеччина та ЄС посилено закуповуватимуть у них "зелений" водень, отриманий шляхом електролізу води з використанням відновлюваних джерел енергії. Адже вже зараз основна вимога уряду ФРН до нових СПГ-терміналів: їх спочатку слід обладнати так, щоб усі вони згодом змогли оперативно переорієнтуватися на прийом зрідженого водню або, що є більш економічнішим, зрідженого аміаку як "засобу транспортування" H2.

В Австрії найбільшу установку з виробництва біометану розташовано в Маргаретен-ам-Моос Фото: Hans Klaus Techt/APA/picture alliance

На "зеленому" H2, біометані та інших екологічних альтернативах природному газу на конференції Gas 2022 зупинявся чи не кожен оратор, їм було присвячено й низку окремих виступів.

Це може здатися дивним: газова галузь ФРН переживає цими днями найважчу кризу у своїй історії, а її представники обговорюють те, що буде через п'ять, десять, а то й через 15-20 років. Але це дуже промовисто характеризує настрій газовиків Німеччини: вони не озираються назад, у ті нещодавні часи, коли їхнім головним партнером був "Газпром", а дивляться уперед, у майбутнє. У майбутнє без газу із Росії.