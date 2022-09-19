На півночі Німеччині починають будувати СПГ-термінал

Фірма Deutsche ReGas 20 вересня розпочне будівництво терміналу для скрапленого природного газу в Лубміні на півночі ФРН. Перша партія газу може бути доставлена вже в грудні.

Німецька компанія Deutsche ReGas, яка займається реалізацією інфраструктурних проєктів у галузі енергетики, розпочне у вівторок, 20 вересня, будівництво терміналу з прийому скрапленого природного газу (СПГ) у комуні Лубмін у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія, повідомили в компанії у понеділок, 19 вересня.

Будівельні роботи спрямовані на модернізацію промислового порту Лубміна, який раніше використовувався лише невеликими суднами, і створення безпечного причалу.

Deutsche ReGas вказує, що проєкт фінансується за рахунок приватних інвестицій. Планується, що першу партію газу буде доставлено вже у грудні цього року. СПГ поставлятиметься в гавань на невеликих суднах з танкерів і потім подаватиметься в наявну газову мережу.

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У Лубміні скористаються інфраструктурою для "Північних потоків"

Відразу два плавучі СПГ-термінали будуть в найближчому майбутньому діяти в Лубміні. Тут виходять на берег два прокладені по дну Балтійського моря російські газопроводи - "Північний потік", що діяв останнім часом лише на 20 відсотків своєї потужності, а потім взагалі був зупинений, і так і не введений в експлуатацію "Північний потік - 2".

Тому прямо там, на узбережжі, починаються три потужні німецькі газопроводи - Opal, Eugal і Nel, спочатку побудовані для подальшого транспортування газу з Росії до різних регіонів Німеччини, а також до Чехії і далі в газовий хаб в австрійському Баумгартені. Надалі цими трубами потече регазіфікований СПГ.

ФРН підпише з ОАЕ контракти на постачання газу

Віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) 19 вересня відвідав Лубмін. Під час виступу перед журналістами він зазначив, що "пропозиція газу поступово розширюється", тоді як Німеччина шукає заміну постачанням російського природного газу. Так, за його словами, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) наприкінці цього тижня, як очікується, підпише контракти на постачання СПГ.

"Уряд постійно веде переговори з багатьма країнами", - сказав Габек, нагадавши про свою поїздку до Катару та ОАЕ у березні. У зв'язку з цим політик наголосив на необхідності форсованого будівництва терміналів з прийому СПГ на узбережжях північної Німеччини. За його словами, СПГ-термінали в Брунсбюттелі та Вільгельмсхафені можуть бути введені в експлуатацію вже цієї зими.

Шольц 24-25 вересня відвідає Саудівську Аравію, ОАЕ та Катар, повідомив у понеділок офіційний представник федерального уряду Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). У центрі уваги серед іншого буде поглиблення співпраці в галузі інновацій та інформаційних технологій, енергетика, а також питання регіональної безпеки.