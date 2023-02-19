Мюнхенська конференція: "Ми збираємося перемогти, бебі"

Іноді проста фраза передає суть багатогодинних дискусій. На Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 18 лютого, вона пролунала ввечері. "Ми просто збираємося перемогти, бебі", - сказала колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Це було частиною її відповіді на слова ведучої про те, що підтримка війни в Україні в США знижується. Пелосі не погодилася. Політикиня сказала, що підтримка залишається високою, що йдеться "про демократію і свободу" не тільки "українського народу, а й усього світу". Пелосі обговорювала війну в Україні разом зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Сказана побіжно фраза передає посил другого і головного дня конференції з точки зору США. Це був американський день. Не тільки тому, що форум - насамперед німецько-американський захід, а й тому, що Вашингтон - головний постачальник зброї Україні.

Американців вразило вивезення до РФ українських дітей

Найрезонанснішою подією став виступ віцепрезидентки США Камали Харріс. Він був емоційним і сильно відрізнявся за стилістикою від сухих промов інших західних лідерів. Харріс, крім іншого, багато говорила про жорстокість російської армії в Україні, про катування, зґвалтування, жорстокі вбивства і - про примусове вивезення українських дітей до Росії. У Мюнхені ця тема лунала у виступах знову і знову, було видно, що багатьох американців і не тільки їх це вразило. Харріс наголосила на необхідності притягнути винних у війні до відповідальності.

Віцепрезидентка США Камала Харріс Фото: Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

Представників України насамперед цікавило, чи може Київ розраховувати на прискорення і розширення поставок зброї і чи збережеться підтримка після президентських виборів у США 2024 року. Американські політики повторювали західну формулу про підтримку "стільки, скільки буде потрібно". Деякі в минулому високопоставлені вашингтонські чиновники в кулуарах натякали, що нові озброєння "вже в дорозі" або ось-ось відправлять.

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Але в тих самих кулуарах оглядачі стверджували, що, мовляв, в адміністрації президента США Джо Байдена немає єдиної позиції щодо того, як далеко вона готова піти в підтримці Києва, щоб не перейти "червоні лінії" Кремля. Скептики нагадували, що Мюнхенська конференція - форум однодумців, але є й інша Америка. Та ж Пелосі - колишня спікерка від демократів, а республіканець Кевін Маккарті, який змінив її на цій посаді і є прихильником експрезидента Дональда Трампа, до Мюнхена не приїхав.

У Мюнхені було очевидно, що західна коаліція партнерів України на чолі зі США бажає Києву перемоги, але якою вона буде - це питання залишається відкритим. Схоже, Вашингтон досі сподівається, що, як сказав держсекретар Ентоні Блінкен, президент Росії Володимир Путін "усвідомить, що припустився помилки" і виведе війська. Поки ознак цього немає, Росія готується до затяжної війни, говорили на конференції.

Як у Мюнхені обговорювали майбутнє Росії

Урядову делегацію РФ до Мюнхена не запросили, але дискусія з російськими учасниками про Росію відбулася і викликала ажіотаж. Вона пройшла в модному форматі public square, коли аудиторія сидить не на стільцях, а на різного рівня лавках. Тема була заявлена приблизно так: "Росія в уяві: уявлення про демократичне майбутнє". Попри пізній час, 22 годину, у невеликій залі зібралося близько 100 осіб, вільних місць не було. Учасниками дискусії стали Михайло Ходорковський, Гаррі Каспаров, Жанна Нємцова та Ірина Щербакова.

Російські учасники Мюнхенської конференції: Жанна Нємцова, Гаррі Каспаров, Ірина Щербакова, Михайло Ходорковський Фото: Nina Haase/DW

Говорити про майбутнє почали з аналізу минулого. Історик і один із засновників "Меморіалу" Щербакова говорила, що причина нинішнього стану - те, що не було проведено достатньої роботи з осмислення історії СРСР, а за Путіна в Росії відбулася "маніпуляція радянським минулим, а не повернення" до нього. Михайло Ходорковський упевнений, що в Росії не може бути "доброго царя", а тому в майбутньому їй потрібен принцип "розподілу і балансу влади".

Розбіжності проявилися, коли мова зайшла про росіян за кордоном. Жанна Нємцова вважає, що вони мають спілкуватися з тими, хто залишився. Їй заперечив Гаррі Каспаров. На його думку, словами змінити ситуацію в Росії навряд чи вдасться, важливіше - підтримка України для її перемоги у війні. "Свобода почнеться з українського прапора в Севастополі", - сказав Каспаров. Щербакова, навпаки, підтримала доньку Бориса Нємцова: "З людьми потрібно намагатися розмовляти". У підсумку всі зійшлися на думці, що нова Росія можлива тільки після перемоги України.

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Західну аудиторію цікавило, чи правильно побоюватися краху Росії. Ірина Щербакова сказала, що це "страхи, які поширює" сама влада в РФ, і закликала Захід їх подолати. Михайло Ходорковський вважає, що побоюватися слід не слова "ескалація", а слова "деескалація". Він вважає, що воно означатиме: "Грабіжникові знову дали піти з награбованим". На його думку, якщо зараз Європу захищає Україна, то наступного разу їй, можливо, доведеться захищатися самій.