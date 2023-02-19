Мюнхенська конференція: "Ми збираємося перемогти, бебі"

Другий день Мюнхенської конференції з безпеки запам'ятається емоційною промовою віцепрезидентки США, запевненнями підтримувати Україну і опівнічним обговоренням майбутнього Росії.
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Іноді проста фраза передає суть багатогодинних дискусій. На Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 18 лютого, вона пролунала ввечері. "Ми просто збираємося перемогти, бебі", - сказала колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.
Це було частиною її відповіді на слова ведучої про те, що підтримка війни в Україні в США знижується. Пелосі не погодилася. Політикиня сказала, що підтримка залишається високою, що йдеться "про демократію і свободу" не тільки "українського народу, а й усього світу". Пелосі обговорювала війну в Україні разом зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
Сказана побіжно фраза передає посил другого і головного дня конференції з точки зору США. Це був американський день. Не тільки тому, що форум - насамперед німецько-американський захід, а й тому, що Вашингтон - головний постачальник зброї Україні.
Американців вразило вивезення до РФ українських дітей
Найрезонанснішою подією став виступ віцепрезидентки США Камали Харріс. Він був емоційним і сильно відрізнявся за стилістикою від сухих промов інших західних лідерів. Харріс, крім іншого, багато говорила про жорстокість російської армії в Україні, про катування, зґвалтування, жорстокі вбивства і - про примусове вивезення українських дітей до Росії. У Мюнхені ця тема лунала у виступах знову і знову, було видно, що багатьох американців і не тільки їх це вразило. Харріс наголосила на необхідності притягнути винних у війні до відповідальності.
Представників України насамперед цікавило, чи може Київ розраховувати на прискорення і розширення поставок зброї і чи збережеться підтримка після президентських виборів у США 2024 року. Американські політики повторювали західну формулу про підтримку "стільки, скільки буде потрібно". Деякі в минулому високопоставлені вашингтонські чиновники в кулуарах натякали, що нові озброєння "вже в дорозі" або ось-ось відправлять.
Але в тих самих кулуарах оглядачі стверджували, що, мовляв, в адміністрації президента США Джо Байдена немає єдиної позиції щодо того, як далеко вона готова піти в підтримці Києва, щоб не перейти "червоні лінії" Кремля. Скептики нагадували, що Мюнхенська конференція - форум однодумців, але є й інша Америка. Та ж Пелосі - колишня спікерка від демократів, а республіканець Кевін Маккарті, який змінив її на цій посаді і є прихильником експрезидента Дональда Трампа, до Мюнхена не приїхав.
У Мюнхені було очевидно, що західна коаліція партнерів України на чолі зі США бажає Києву перемоги, але якою вона буде - це питання залишається відкритим. Схоже, Вашингтон досі сподівається, що, як сказав держсекретар Ентоні Блінкен, президент Росії Володимир Путін "усвідомить, що припустився помилки" і виведе війська. Поки ознак цього немає, Росія готується до затяжної війни, говорили на конференції.
Як у Мюнхені обговорювали майбутнє Росії
Урядову делегацію РФ до Мюнхена не запросили, але дискусія з російськими учасниками про Росію відбулася і викликала ажіотаж. Вона пройшла в модному форматі public square, коли аудиторія сидить не на стільцях, а на різного рівня лавках. Тема була заявлена приблизно так: "Росія в уяві: уявлення про демократичне майбутнє". Попри пізній час, 22 годину, у невеликій залі зібралося близько 100 осіб, вільних місць не було. Учасниками дискусії стали Михайло Ходорковський, Гаррі Каспаров, Жанна Нємцова та Ірина Щербакова.
Говорити про майбутнє почали з аналізу минулого. Історик і один із засновників "Меморіалу" Щербакова говорила, що причина нинішнього стану - те, що не було проведено достатньої роботи з осмислення історії СРСР, а за Путіна в Росії відбулася "маніпуляція радянським минулим, а не повернення" до нього. Михайло Ходорковський упевнений, що в Росії не може бути "доброго царя", а тому в майбутньому їй потрібен принцип "розподілу і балансу влади".
Розбіжності проявилися, коли мова зайшла про росіян за кордоном. Жанна Нємцова вважає, що вони мають спілкуватися з тими, хто залишився. Їй заперечив Гаррі Каспаров. На його думку, словами змінити ситуацію в Росії навряд чи вдасться, важливіше - підтримка України для її перемоги у війні. "Свобода почнеться з українського прапора в Севастополі", - сказав Каспаров. Щербакова, навпаки, підтримала доньку Бориса Нємцова: "З людьми потрібно намагатися розмовляти". У підсумку всі зійшлися на думці, що нова Росія можлива тільки після перемоги України.
Західну аудиторію цікавило, чи правильно побоюватися краху Росії. Ірина Щербакова сказала, що це "страхи, які поширює" сама влада в РФ, і закликала Захід їх подолати. Михайло Ходорковський вважає, що побоюватися слід не слова "ескалація", а слова "деескалація". Він вважає, що воно означатиме: "Грабіжникові знову дали піти з награбованим". На його думку, якщо зараз Європу захищає Україна, то наступного разу їй, можливо, доведеться захищатися самій.
"Чек за війну має отримати Путін" - Стефанчук в інтерв'ю DW