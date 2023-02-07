Пожежа на заводі з виробництва дронів у ЛатвіїФото: Andis Agarelovs/REUTERS
КатастрофиЛатвія
У Латвії спалахнув завод з виробництва дронів для України
Аліна Коломієць
19 хв. тому
Причина пожежі на американському заводі з виробництва безпілотників, у тому числі для України та НАТО, в Латвії - не відома, але в компанії Edge Autonomy кажуть, що вона завдала великих збитків.
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У латвійському місті Марупе, що знаходиться на околицях столичної Риги, у вівторок, 7 лютого, сталася пожежа на заводі американської компанії Edge Autonomy, яка виробляє безпілотники для України та Північноатлантичного альянсу (НАТО).
Причина пожежі не відома. Двох постраждалих доставили до лікарні, а одному надали допомогу на місці, повідомляє місцеве видання Delfi.
В Edge Autonomy латвійській агенції LETA підтвердили, що горить їхнє виробництво, проте від докладніших коментарів відмовилися. Заступник директора компанії Яніс Вілманіс повідомив, що пожежа завдала великих збитків, проте точні масштаби поки невідомі.
Компанія Edge Autonomy заснована 2009 року та базується в Каліфорнії (США). Вона виробляє безпілотні літальні апарати дальнього радіусу дії для розвідки, спостереження і рекогностування.