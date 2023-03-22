Від Росії варто відмежуватися муром - посолка ФРН Фельдгузен

Німеччина швидко адаптується до нових умов відмови від російських енергоносіїв і товарів. Більше половина німецьких компаній, які працювали в Росії до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вийшли з російського ринку, а ті що залишилися не можуть поки що цього зробити через умови, які їм поставила РФ. Про це сказала посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) на брифінгу в Києві у середу, 22 березня.

"Ми з цими компаніями і далі дискутуємо та намагаємося знайти такі виходи, аби Німеччина більше не підтримувала своїми податками російську економіку. Це ще процес, але дуже багато фірм уже виїхали", - додала вона.

Анка Фельдгузен, посолка ФРН в Україні Фото: picture-alliance/Zuma/S. Glovny

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Росія має бути обнесена муром

За її словами, Німеччина робить безпосередній вклад у перемогу України, поставляючи Києву зброю та навчаючи українських солдатів використовувати цю зброю.

Фельдгузен переконана, що після війни європейська стратегія безпеки має бути зосереджена на стримуванні Росії. "Росія не повинна бути спроможною знову атакувати Україну чи іншу сусідню країну. Це наша мета. Як цього досягти? Постачання зброї це вже одна складова, ми це і далі робимо. Але врешті-решт на кордонах з Росією повинен бути ефективний і міцний мур, аби вона знову не нападала на Україну", - сказала посолка, зауваживши, що для німців, як відомо, мур має особливе значення.

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Китайський "мирний план" - не мирний

Фельдгузен також зауважила, що Німеччина не вважає представлений Китаєм документ щодо припинення війни в Україні "мирним планом". "Мирний план є, і це насамперед резолюція Генасамблеї ООН, яку підтримала 141 країна в Нью-Йорку 23 лютого, і це десять пунктів президента (України Володимира. - Ред.) Зеленського", - зазначила вона.

Посолка наголосила, що Німеччина підтримує кілька пунктів у "мирному плані" Китаю, але в документі немає чіткого окреслення територіальної цілісності України. "Ми очікуємо від Китаю, що вони назвуть це не конфліктом, а війною. А також, що вони хочуть, щоби російські війська вийшли з території України. Це принцип територіальної цілісності", - сказала Фельдгузен.

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Злочини Путіна будуть покарані?

Згадала посолка ФРН і про відповідальність Росії за злочини, які РФ вчиняє в Україні. Вона вважає, що рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт російського президента Володимира Путіна було своєчасним, а в разі його появи на німецькій території, його точно заарештують.

"Якщо Путін з'явиться на території Німеччини, він точно буде заарештований, це підтвердив наш міністр юстиції. Ми - учасник Римського статуту, як і понад 120 країн, тобто Путіну буде дуже складно їхати у відрядження до цих країн. Ми вважаємо, що цей ордер на арешт зараз вчасний", - сказала Фельдгузен. Вона також додала, що Німеччина працює над підзвітністю Росії в Гаазі за воєнні злочини, які та вчиняє в Україні.

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Україна в НАТО - поки малоймовірно

Поки посолка Німеччини не бачить, що Україна може стати членом НАТО у найближчій перспективі.

Хоча генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запросив Зеленського взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні, Фельдгузен вважає, що вступ України до НАТО поки малоймовірний, оскільки країна перебуває у війні. "Прийняти до НАТО країну, яка перебуває у стані війни, мені здається, нині дуже і дуже малоймовірним, але все-таки дискусія дуже активно ведеться. Результат саміту я не можу сказати, але ця війна дуже багато чого змінила, зокрема німецьку позицію ", - сказала посолка ФРН.

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