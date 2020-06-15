 США закликають Росію негайно звільнити американця, засудженого за шпигунство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2020

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США закликають Росію негайно звільнити американця, засудженого за шпигунство

У Росії громадянина США Пола Вілана позбавили права на справедливий судовий розгляд та піддали "жахливому" поводженню, йдеться в заяві Державного департаменту.

Держсекретар США Майк Помпео на тлі зображення Пола Вілана (архівне фото)

Держсекретар США Майк Помпео на тлі зображення Пола Вілана (архівне фото)

Вашингтон обурений рішенням Московського міського суду, який засудив громадянина США Пола Вілана до 16 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Державного департаменту США у понеділок, 15 червня. США закликають Росію негайно звільнити Вілана. Вирок був винесений на підставі секретних доказів і без належного допуску свідків з боку захисту, зазначає глава Держдепу Майк Помпео.

США "серйозно стурбовані" тим, що Вілан був позбавлений права на справедливий судовий розгляд, який Росія повинна була забезпечити відповідно до своїх міжнародних зобов'язань. Вашингтон вважає "жахливим" поводження російської влади з підсудним і зазначає, що під час утримання під вартою "життя Вілана опинилося під загрозою" через ігнорування стану його здоров'я. Крім того, Вілана ізолювали від родини та друзів, йдеться далі в повідомленні.

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Раніше посол США в РФ Джон Салліван заявив, що такий суворий вирок його вкрай засмутив і Сполучені Штати "не бачать доказів провини". За його словами, те, що сталося, явно не позитивним чином відіб'ється на російсько-американських відносинах.

У МЗС Росії, своєю чергою, заявили, що не вважають вирок Вілану надмірно суворим і що у західних країнах за такі злочини передбачено більш жорстке покарання.

Звинувачення у шпигунстві проти Росії

Як повідомлялось, Пол Вілан був затриманий 28 грудня 2018 року, згодом йому пред'явили звинувачення в шпигунствіпроти Росії. Вілан заперечував провину, родина Вілана раніше повідомляла, що він приїхав в Росію на весілля друга.

У 49-річного Вілана є громадянство США, Канади, Ірландії та підданство Великобританії. За офіційними даними, він керував службою безпеки у великій американській компанії Borg Warner, що виробляє комплектуючі для автомобілів. Як морський піхотинець Вілан двічі брав участь у військовій кампанії в Іраку - в 2004 і 2006 роках. У січні 2008 року він був засуджений військовим трибуналом "за декількома пунктами звинувачення, пов'язаним з розкраданням", а потім звільнений зі збройних сил.

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