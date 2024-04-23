Суд у Москві залишив Евана Гершковича за ґратами

Апеляційний суд у Москві у вівторок, 23 квітня, відхилив апеляцію американського журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича на подовження до 30 червня терміну його арешту у справі про шпигунство, повідомляє агентство AFP. "Перший апеляційний суд ухвалив, що постанову від 26 березня 2024 року про подовження запобіжного заходу слід залишити без зміни", - заявив суддя суду.

Таким чином Гершкович залишиться в СІЗО до 30 червня. Під час засідання Гершкович посміхнувся і показав великий палець вгору, коли репортер AFP запитав, як у нього справи, пише агентство.

Минулого місяця його утримання під вартою було подовжено на три місяці до 30 червня на закритому для преси судовому засіданні. Однак цього разу журналістам дозволили знімати Гершковича, коли він стояв у скляній будці в залі суду, посміхався і махав колегам-медійникам, інформує Reuters. Тим часом видання The Wall Street Journal, на яке Гершкович працював у РФ, повідомило, що він відповів ствердно на запитання судді, чи розуміє він зачитану ухвалу суду.

Справа Евана Гершковича

Кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали 29 березня 2023 року в Єкатеринбурзі, а згодом звинуватили в шпигунстві. За даними Федеральної служби безпеки РФ, журналіст, "діючи за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". І сам Гершкович, і його видання відкидають висунуті звинувачення. Білий дім називав їх "сміховинними".

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Держсекретар США Ентоні Блінкен наголошував, що "Сполучені Штати зберігають прихильність меті повернути Евана Гершковича додому". "Досі Росія не надала жодних доказів порушень з простої причини: Еван нічого не порушував", - йдеться в заяві Держдепартаменту Сполучених Штатів.

"Ми й надалі будемо засуджувати жахливі спроби Росії використовувати американців як розмінну монету і продовжимо карати за такі спроби. І продовжуватимемо рішуче протистояти всім, хто прагне нападати на пресу або переслідувати журналістів - стовпи вільного суспільства", - коментував справу Гершковича президент США Джо Байден у річницю його арешту.

Обговорення обміну Гершковича на Вадима Красикова

У лютому цього року в інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним американський журналіст Такер Карлсон запропонував йому "як жест доброї волі" звільнити Гершковича, щоб Карлсон зміг відвезти його на батьківщину. У відповідь на це Путін заявив, що Росія зробила стільки жестів доброї волі, що, здається, "вичерпала всі ліміти". Проте Путін не став відкидати варіант з обміном Гершковича.

Видання The Wall Street Journal у вересні 2023 року писало, що Путін особисто доручив займатися звільненням Вадима Красикова, який, імовірно, є співробітником російських спецслужб. Красиков довічно засуджений у Німеччині за вбивство колишнього польового командира чеченських бойовиків Зелімхана Хангошвілі в Берліні. Як стверджує WSJ, ім'я Красикова лунало на переговорах про обмін громадян США Пола Вілана, засудженого в Росії за обвинуваченням у шпигунстві, і журналіста Евана Гершковича.