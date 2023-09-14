Родина арештованого у РФ Гершковича просить ООН про допомогу

Рідні кореспондента The Wall Street Journal попросили ООН допомогти домогтися його звільнення. Вони направили петицію до Робочої групи ООН з довільних затримань.

Сім'я кореспондента американської газети The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича, заарештованого в Росії у справі про шпигунство, звернулася до ООН із проханням допомогти у його звільненні, повідомило агентство Reuters у середу, 13 вересня. Родичі Гершковича направили петицію до Робочої групи ООН із довільних затримань.

"У цій заяві пояснюється, що затримання Евана є порушенням прав людини і що Росія має негайно звільнити його. Ми просто хочемо, щоб він повернувся додому", - сказав журналістам батько журналіста Михайло Гершкович.

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що "жодна сім'я не повинна спостерігати, як її близьку людину використовують за політичного пішака". "Це саме те, що робить президент Путін. Дії Росії виходять за межі жорстокості. І вони є порушенням міжнародного права", - додала вона.

Затримання та арешт Евана Гершковича

Кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали наприкінці березня в Єкатеринбурзі у справі про шпигунство. З початку квітня він перебуває у СІЗО "Лефортове". 24 серпня Лефортівський районний суд Москви продовжив арешт журналіста до 30 листопада.

За версією ФСБ, кореспондент нібито збирав секретні відомості про одне із підприємств російського ВПК "за завданням американської сторони". Гершкович звинувачення заперечує.

Видання "Медуза" повідомляло, що перед затриманням у Єкатеринбурзі Гершкович їздив до Нижнього Тагілу, де знаходиться "Уралвагонзавод". Одночасно з Гершковичем було затримано сімейну пару з Нижнього Тагілу - співробітників "Уралвагонзаводу". Крім того, у квітні було затримано піарника Ярослава Ширшикова, який першим розповів про затримання Гершковича. У червні Ширшикова відпустили із СІЗО.