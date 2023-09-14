  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаСполучені Штати Америки

Родина арештованого у РФ Гершковича просить ООН про допомогу

Сергій Ромашенко | Ігор Бурдига
14 вересня 2023 р.

Рідні кореспондента The Wall Street Journal попросили ООН допомогти домогтися його звільнення. Вони направили петицію до Робочої групи ООН з довільних затримань.

https://p.dw.com/p/4WJxf
Еван Гершкович у московському суді
Еван Гершкович у московському судіФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Сім'я кореспондента американської газети The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича, заарештованого в Росії у справі про шпигунство, звернулася до ООН із проханням допомогти у його звільненні, повідомило агентство Reuters у середу, 13 вересня. Родичі Гершковича направили петицію до Робочої групи ООН із довільних затримань.

"У цій заяві пояснюється, що затримання Евана є порушенням прав людини і що Росія має негайно звільнити його. Ми просто хочемо, щоб він повернувся додому", - сказав журналістам батько журналіста Михайло Гершкович.

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що "жодна сім'я не повинна спостерігати, як її близьку людину використовують за політичного пішака". "Це саме те, що робить президент Путін. Дії Росії виходять за межі жорстокості. І вони є порушенням міжнародного права", - додала вона.

Затримання та арешт Евана Гершковича

Кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали наприкінці березня в Єкатеринбурзі у справі про шпигунство. З початку квітня він перебуває у СІЗО "Лефортове". 24 серпня Лефортівський районний суд Москви продовжив арешт журналіста до 30 листопада.

За версією ФСБ, кореспондент нібито збирав секретні відомості про одне із підприємств російського ВПК "за завданням американської сторони". Гершкович звинувачення заперечує.

Видання "Медуза" повідомляло, що перед затриманням у Єкатеринбурзі Гершкович їздив до Нижнього Тагілу, де знаходиться "Уралвагонзавод". Одночасно з Гершковичем було затримано сімейну пару з Нижнього Тагілу - співробітників "Уралвагонзаводу". Крім того, у квітні було затримано піарника Ярослава Ширшикова, який першим розповів про затримання Гершковича. У червні Ширшикова відпустили із СІЗО.

"Куди не глянь, Росія зневажає все": РФ в Радбезі ООН

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф"

Атака на Євпаторію: ЗСУ знищили російський "Тріумф"

Конфлікти14 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Лідери Росії та КНДР на космодросмі "Східний", 13 вересня 2023 року

Путін, Кім і санкції: чи отримає Росія від КНДР зброю?

Путін, Кім і санкції: чи отримає Росія від КНДР зброю?

Конфлікти13 вересня 2023 р.
І після президентських правок в законі щодо відновлення е-декларування можуть зберегтися шпарини, які дозволятимуть приховувати статки, застерігають критики

Е-декларування: ризики залишаються в дрібницях?

Е-декларування: ризики залишаються в дрібницях?

Корупція13 вересня 2023 р.
Українські військові запускають БПЛА, вересень 2023 року

Ігаль Левін: Перевага ЗСУ - швидке ухвалення рішень

Ігаль Левін: Перевага ЗСУ - швидке ухвалення рішень

Конфлікти13 вересня 2023 р.
Позиції ЗСУ поблизу Бахмуту, вересень 2023

"Українці мають можливість розвинути контрнаступ"

"Українці мають можливість розвинути контрнаступ"

Конфлікти12 вересня 2023 р.
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок після прибуття до Києва

Німецька преса про візит Анналени Бербок до Києва

Німецька преса про візит Анналени Бербок до Києва

Політика12 вересня 2023 р.
external

Як "Ігри нескорених" надихають ветеранів ЗСУ на "нове" життя

Як "Ігри нескорених" надихають ветеранів ЗСУ на "нове" життя

Конфлікти12 вересня 2023 р.10:57 хв.
На головну сторінку