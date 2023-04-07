У РФ журналісту WSJ офіційно висунули звинувачення - ЗМІ

Слідчі Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ висунули офіційне звинувачення у шпигунстві затриманому раніше журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу. Про це у п'ятницю, 7 квітня, повідомляють російські інформагентства з посиланням на неназвані джерела.

"Гершковичу висунуто звинувачення", - цитує джерело "Інтерфакс". Цю інформацію підтверджує "ТАСС". За словами співрозмовника цього агентства, Гершкович категорично відкинув усі звинувачення та заявив, що займався в Росії журналістською діяльністю. Справа журналіста маркована грифом "цілком таємно", зазначає "ТАСС".

Водночас влада РФ відмовляється надати консульський доступ до затриманого журналіста, що в Білому домі назвали "неприйнятним". "Нам потрібно отримати консульський доступ до Евана", - сказав напередодні координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує Reuters.

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Затримання журналіста WSJ в РФ

Про затримання кореспондента WSJ у російському місті Єкатеринбург стало відомо 30 березня. Згодом того ж дня його заґратували до 29 травня у справі про "шпигунство". Стаття, яку інкримінують журналістові, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 20 років.

Як стверджує російська влада, Гершкович нібито збирав таємні відомості про військово-промисловий комплекс РФ. Натомість WSJ заперечує звинувачення у шпигунстві, і закликало негайно звільнити свого працівника. З вимогою звільнити журналіста виступили президент США Джо Байден, а також понад 30 найбільших світових ЗМІ. Після арешту Гершковича Білий дім та Держдепартамент США закликали всіх американців, які перебувають у Росії, залишити країну. WSJ також закликало вислати всіх російських репортерів зі США.

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Гершкович став першим зарубіжним репортером, затриманим за звинуваченням у шпигунстві в Росії з моменту закінчення "холодної війни". Сам газетяр народився у сім’ї радянських емігрантів і виріс у США. Наприкінці 2017 року Гершкович переїхав до Москви, щоб приєднатися до англомовного видання Moscow Times. Згодом працював у французькому інформагентстві Agence France-Presse (AFP), а потім у московському бюро WSJ.